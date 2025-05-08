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南太鉉「二度酒駕」達吊銷駕照程度！撞上分隔島下場曝

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團WINNER前成員南太鉉經歷吸毒，酒駕，原訂參加本週「K-POP Week in 弘大」活動復出，最終輿論反響不佳，演出慘遭取消；沒想到今（8）傳出他在吸毒緩刑期間二度酒駕，復出之路被打回原形。

南太鉉在吸毒緩刑期間又爆酒駕。（翻攝自Naver）南太鉉在吸毒緩刑期間又爆酒駕。（翻攝自Naver）

韓媒報導，據警方透露，南太鉉4月27日凌晨4點左右在江邊北路銅雀大橋一帶發生車禍，超車撞上分隔島，當時血液酒精含量超過0.08%，達吊銷駕照程度；由於他還在吸毒緩刑期間，酒駕一事又被爆出，對他形象無疑是雪上加霜。

諷刺的是，南太鉉上月才在社群感性發文，提到「經歷過許多風波，但在大家支持下，我決定鼓起勇氣再次唱歌」，承諾以真誠、成熟模樣見粉絲，不料同月發生酒駕事件，令網友直搖頭，表示根本無可救藥。

韓國警方2日申請逮捕令，法院昨（7日）認為逮捕理由不足，駁回申請，警方預計近日以不羈押方式將本案移送檢方。

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