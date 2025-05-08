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娛樂 最新消息

影帝招架不住！戴立忍對戲「天才童星」急跳腳：沒遇過這樣的演員

邱凱偉（左起）、高慧君、范宸菲、莫允雯、戴立忍、張捷、蘇達、張書豪出席《院長爸爸》首映記者會。（記者胡舜翔攝）邱凱偉（左起）、高慧君、范宸菲、莫允雯、戴立忍、張捷、蘇達、張書豪出席《院長爸爸》首映記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛最新戲劇《院長爸爸》是台灣第一齣講述八仙塵爆患者治療過程的影集，戴立忍繼2007年演出《白色巨塔》相隔18年再披白袍，演出貫穿全劇的院長一角，今（8日）與莫允雯、張書豪、邱凱偉、蘇達、張捷出席首映記者會，眾演員爭相告白戴立忍，足見對他演技的崇拜，不過從影多年的戴立忍卻驚吐對戲受挫，被「天才小童星」的技術性眼淚震懾，直呼：「從沒遇過這樣的演員。」面對眾人好奇的私生活，他也透露近況。

戴立忍謙虛接受眾星告白，表示演戲說破就失去力量。（記者胡舜翔攝）戴立忍謙虛接受眾星告白，表示演戲說破就失去力量。（記者胡舜翔攝）

面對合作演員的推崇，戴立忍謙虛說表演如同魔術，有些東西一旦說破就失去力量，因此對於表演的準備與呈現，他強調「拍攝當下才是表演，喊卡就沒有了」。他因為有大量台詞，事前常主動一直找人對詞，很多信任與默契都是在現場即興培養，他讚演出妻子的莫允雯對戲時直率，「像美國女孩一樣，有話直說」。

戴立忍（右）與莫允雯搭檔演出夫妻，對劇中童星印象深刻。（記者胡舜翔攝）戴立忍（右）與莫允雯搭檔演出夫妻，對劇中童星印象深刻。（記者胡舜翔攝）

另外，劇中6歲半素人童星「養樂多」的表現，讓戴立忍如今回想津津樂道，莫允雯也笑說拍戲時戴立忍急跳腳地告狀：「他弄我！」戴立忍說小演員的表現令他驚豔。一開始他準備好的情緒與走位，在拍攝過程中頻頻被小童星的眼淚打亂節奏，足足拍了3次才成功，還向導演提議：「如果有時間，我希望一個月後能重拍一次。」他感慨小童星每到一個情緒點，就能給出「技術性的眼淚」，直讚對方是天才演員。

戴立忍（右）、莫允雯（左）與飾演角色趙有誠院長夫婦合影。（記者胡舜翔攝）戴立忍（右）、莫允雯（左）與飾演角色趙有誠院長夫婦合影。（記者胡舜翔攝）

戴立忍也透露原先要接演兩部大愛台的醫療劇，挑戰在相似角色間去做出詮釋區別，不過台方考量角色調性相似，後來僅留下《院長爸爸》，而劇中全壘打演出，讓戴立忍笑說想休息一陣子，「夏天到了，放暑假。」他過去耗資2000萬買了艘帆船，過上「以船為家」的生活，今也表示這些年很愛看海，跟朋友到了夏天就會默契空出時間，相約出海到日本、菲律賓、香港，還計劃航行到地中海，生活相當愜意，面對如此體力活也足見健康無虞，而他與桂綸鎂低調戀愛多年，問及是否有新的人生計畫？他則果斷地回：「沒有。」

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