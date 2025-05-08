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娛樂 最新消息

《角頭－鬥陣欸》「喝茶文化」大有來頭 成「角頭宇宙」重要一役

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》今（8）發布「國際版海報」，海報中未見人影，只留4個角落代表不同角頭陣營的手，桌面散落鈔票、手槍、香菸等，特別是正中央茶壺、茶葉以及茶杯，象徵台灣黑幫獨特的「喝茶文化」。

電影《角頭－鬥陣欸》國際版海報。（曼尼娛樂提供）電影《角頭－鬥陣欸》國際版海報。（曼尼娛樂提供）

今同步公開新劇照，高捷飾演的「北館」貴董率「阿仁」王識賢、「喜爺」喜翔和白吉勝在北館茶桌上談判，氣氛肅殺，喜爺的笑容為整場戲增添濃濃火藥味，為最後的南北大戰掀起序幕。

雖然外界對角頭印象多半是「香菸、手槍、刀、棍棒」，監製張威縯透露，《角頭－鬥陣欸》以「喝茶會友」挖掘台灣黑幫世界鮮為人知的一面，表示願意把好茶拿出來，代表對方是重要貴客，反之用一般大壺倒茶，就當是一般人。

電影《角頭－鬥陣欸》「北館貴董」高捷（右起）帶著「阿仁」王識賢與「東門幫喜爺」喜翔（左）與白吉勝在「北館」茶桌上進行談判，氣氛肅殺。（曼尼娛樂提供）電影《角頭－鬥陣欸》「北館貴董」高捷（右起）帶著「阿仁」王識賢與「東門幫喜爺」喜翔（左）與白吉勝在「北館」茶桌上進行談判，氣氛肅殺。（曼尼娛樂提供）

另外，《角頭－鬥陣欸》串起「角頭宇宙」重要一役，故事發生在《角頭－大橋頭》之後，是長達10年佈局的《角頭3》的最後一塊拼圖。

至於《角頭－大橋頭》1日在Netflix上線，放送全世界190個國家，台灣上線首日即空降電影排行冠軍至今7天，更在新加坡、越南、香港等6個國家登上TOP 10排行榜，成績亮眼；《角頭－鬥陣欸》於8月21日在台上映。

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