鳳小岳硬起來！宣布新身分稱「我們不是軟柿子」

鳳小岳打造新的音樂之路。（鳳小岳&壓克力柿子工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕去年入圍金曲獎的鳳小岳宣布成軍全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」，不僅實現玩團成為主唱的夢想，還成功入選本屆金曲國際音樂節Showcase演唱會，上周他首次以歌手身分到新加坡與馬來西亞演出，獲得當地粉絲熱情支持，也重新認識演員之外的音樂人生，他感動提到：「能帶著一把吉他在星馬彈唱太開心了，而且認識到許多當地獨立音樂人，連肉骨茶都讓我好難忘！」

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鳳小岳上個月無預警宣布組新團「鳳小岳&壓克力柿子」，在Revoler、野地方等場館舉辦小規模限定演出，更首度以樂團身分前進「野人祭」，攜手八十八顆芭樂籽主唱阿強同台，展現男人搖滾對決。回顧樂團這一個月經歷的種種，鳳小岳感到相當難忘，對於現階段擁有樂團身分，開心表示「現在是自己最好的狀態。」

鳳小岳首次造訪東南亞國家。（鳳小岳&壓克力柿子工作室提供）

關於「壓克力柿子」團名來由，鳳小岳笑稱：「就是要證明我們不是軟柿子！」去年秋天他進行專輯宣傳時，路途經過一間咖啡廳，赫然在櫥櫃見到兩顆發紅的柿子，閃耀橘紅外皮不但引起鳳小岳的注意，更就此留在心中難以忘懷，心中更突然閃過「壓克力柿子」一詞，認為跟現階段的心境十分相似，鳳小岳還提到：「普通柿子成熟後，會漸漸軟爛掉，然而作為一顆壓克力柿子，即便在熟透之後，仍繼續面對這世界的挑戰，我希望自己的音樂也能經得起考驗。」

鳳小岳宣布全新樂團成軍。（鳳小岳&壓克力柿子工作室提供）

至於「壓克力柿子」樂團成員也都是鳳小岳這幾年的各方戰友，包含重返音樂夢的貝斯手雞屁，毅然決然把衝浪板賣掉換成器材，展現力挺鳳小岳的決心；吉他手達叔過去曾玩團過，後來轉換跑道到大學當助理教授，沒想到再次有機會拿起吉他組團，要把硬柿子精神發揮到底；鼓手李軒來自宜蘭，在當地擔任爵士鼓教學，某次收到鳳小岳的「面試邀請」，成功敲打出堅強實力，進而成為樂團第三位成員，也是最年輕的一位，可謂「忙內擔當」。

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