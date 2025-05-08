秀英宣告最後一次穿校服！取經少女時代「真酒咖朋友」

《拜託戒酒吧》孔明（左起）、金成鈴、秀英、趙胤熙、金相鎬。（friDay影音提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由少女時代秀英搭檔孔明主演的新韓劇《拜託戒酒吧》劇組於昨天（7日）舉行記者會，秀英自爆身邊有很多「真酒咖」朋友，讓自己得到靈感主動「拿酒當水喝」解宿醉；為戲再披制服的她還笑稱：「這次可能是我最後一次穿校服了。」

《拜託戒酒吧》秀英（左）、孔明。（friDay影音提供）

《拜託戒酒吧》劇情描述出身於酒鬼世家，被稱為「比男人還會喝的女人」的菁英汽車維修師，人生因酒而陷入僵局重返家鄉，在與討厭酒且成為醫師的初戀重逢後，一起挑戰人生第一次戒酒的歡樂療癒故事。劇中不僅描寫了戒酒的過程，也包含了初戀情侶在邁入30歲後重逢的浪漫故事，秀英對此笑著表示：「這次可能是我最後一次穿校服了，能夠從高中演到30歲，和『初戀代表』孔明一起詮釋這段旅程真的很感謝，他真的詮釋得很好，讓我覺得很安心。」

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在談到角色時，秀英先介紹道：「這是一個為了在多數都是男性的汽車業界中生存下來，努力加班工作的角色，她也因此酒量越來越好，最後幾乎變成了酒精中毒的狀態。這是一個沒有酒就睡不著、非常依賴酒精的角色。」並表示自己一開始還跟導演討論了很多，要怎麼設定與詮釋酒精中毒的狀態，「我身邊有不少人表面上看不出來，但其實是酒精中毒者，我也觀察過這些人，並回想身邊可能存在的酒精中毒者樣貌來演繹這次的角色。」

秀英在《拜託戒酒吧》飾演韓錦宙。（friDay影音提供）

秀英覺得劇中細膩描寫了那些愛酒者的心理所以特別有趣，實際上並不愛喝酒的她還透露：「我想要真實地表現出那種『沒有酒就活不了』的人。以少女時代的成員來說，有人愛喝龍舌蘭、有人愛燒酒、也有人愛啤酒。我觀察了這類『真酒咖』朋友很久，他們習慣以不同的酒接替著喝、宿醉了就再喝酒。我有一場戲原本的設定是喝完酒的隔天起床後喝水，但我跟導演提議把水換成酒，因為真正的愛酒人士會習慣『以酒解酒』，導演聽了之後也覺得這樣非常好，就採用了這個點子。」展現了自己的用心與敬業。

孔明在《拜託戒酒吧》飾演徐義準。（friDay影音提供）

2019年以電影《雞不可失》星途大開的孔明，這次在劇中飾演秀英的初戀「徐義準」一角，他的上一部作品正是不久前才播畢的《我死的一週前》，在該劇中也演了女主角的初戀角色，對此他笑道：「這次也是初戀，我考慮要成為『初戀系男神』了。」孔明表示自己和劇中角色一樣不愛喝酒，並透露：「《雞不可失》電影團隊的朋友們也都不太喝酒，雖然我不喝，但還是希望《雞不可失》的前輩們能幫忙看一下這部劇、幫忙宣傳。」俏皮的模樣相當可愛。

除此之外，秀英兩年前曾在《陌生人》中與田慧振展現母女默契，這次則是與金成鈴飾演母女，她對此透露：「我們之間的母女鬥嘴實在太有趣了，連排練時都很好笑。」而和趙胤熙之間的姊妹默契，秀英則笑著說：「我跟我姊姊不像，但當得知是由趙前輩來演我姊姊時，我媽還說『她真的好像妳姊姊』，大家可以期待我們之間的化學反應。」預告了劇中的秀英一家人絕對是充滿笑點精彩可期。《拜託戒酒吧》在5月13日起每週二三於friDay影音更新。

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