晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

秀英宣告最後一次穿校服！取經少女時代「真酒咖朋友」

《拜託戒酒吧》孔明（左起）、金成鈴、秀英、趙胤熙、金相鎬。（friDay影音提供）《拜託戒酒吧》孔明（左起）、金成鈴、秀英、趙胤熙、金相鎬。（friDay影音提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由少女時代秀英搭檔孔明主演的新韓劇《拜託戒酒吧》劇組於昨天（7日）舉行記者會，秀英自爆身邊有很多「真酒咖」朋友，讓自己得到靈感主動「拿酒當水喝」解宿醉；為戲再披制服的她還笑稱：「這次可能是我最後一次穿校服了。」

《拜託戒酒吧》秀英（左）、孔明。（friDay影音提供）《拜託戒酒吧》秀英（左）、孔明。（friDay影音提供）

《拜託戒酒吧》劇情描述出身於酒鬼世家，被稱為「比男人還會喝的女人」的菁英汽車維修師，人生因酒而陷入僵局重返家鄉，在與討厭酒且成為醫師的初戀重逢後，一起挑戰人生第一次戒酒的歡樂療癒故事。劇中不僅描寫了戒酒的過程，也包含了初戀情侶在邁入30歲後重逢的浪漫故事，秀英對此笑著表示：「這次可能是我最後一次穿校服了，能夠從高中演到30歲，和『初戀代表』孔明一起詮釋這段旅程真的很感謝，他真的詮釋得很好，讓我覺得很安心。」

相關新聞：「腦性女」尹邵熙《魔鬼2》聰明魅力升級！數科一把罩

在談到角色時，秀英先介紹道：「這是一個為了在多數都是男性的汽車業界中生存下來，努力加班工作的角色，她也因此酒量越來越好，最後幾乎變成了酒精中毒的狀態。這是一個沒有酒就睡不著、非常依賴酒精的角色。」並表示自己一開始還跟導演討論了很多，要怎麼設定與詮釋酒精中毒的狀態，「我身邊有不少人表面上看不出來，但其實是酒精中毒者，我也觀察過這些人，並回想身邊可能存在的酒精中毒者樣貌來演繹這次的角色。」

秀英在《拜託戒酒吧》飾演韓錦宙。（friDay影音提供）秀英在《拜託戒酒吧》飾演韓錦宙。（friDay影音提供）

秀英覺得劇中細膩描寫了那些愛酒者的心理所以特別有趣，實際上並不愛喝酒的她還透露：「我想要真實地表現出那種『沒有酒就活不了』的人。以少女時代的成員來說，有人愛喝龍舌蘭、有人愛燒酒、也有人愛啤酒。我觀察了這類『真酒咖』朋友很久，他們習慣以不同的酒接替著喝、宿醉了就再喝酒。我有一場戲原本的設定是喝完酒的隔天起床後喝水，但我跟導演提議把水換成酒，因為真正的愛酒人士會習慣『以酒解酒』，導演聽了之後也覺得這樣非常好，就採用了這個點子。」展現了自己的用心與敬業。

孔明在《拜託戒酒吧》飾演徐義準。（friDay影音提供）孔明在《拜託戒酒吧》飾演徐義準。（friDay影音提供）

2019年以電影《雞不可失》星途大開的孔明，這次在劇中飾演秀英的初戀「徐義準」一角，他的上一部作品正是不久前才播畢的《我死的一週前》，在該劇中也演了女主角的初戀角色，對此他笑道：「這次也是初戀，我考慮要成為『初戀系男神』了。」孔明表示自己和劇中角色一樣不愛喝酒，並透露：「《雞不可失》電影團隊的朋友們也都不太喝酒，雖然我不喝，但還是希望《雞不可失》的前輩們能幫忙看一下這部劇、幫忙宣傳。」俏皮的模樣相當可愛。

除此之外，秀英兩年前曾在《陌生人》中與田慧振展現母女默契，這次則是與金成鈴飾演母女，她對此透露：「我們之間的母女鬥嘴實在太有趣了，連排練時都很好笑。」而和趙胤熙之間的姊妹默契，秀英則笑著說：「我跟我姊姊不像，但當得知是由趙前輩來演我姊姊時，我媽還說『她真的好像妳姊姊』，大家可以期待我們之間的化學反應。」預告了劇中的秀英一家人絕對是充滿笑點精彩可期。《拜託戒酒吧》在5月13日起每週二三於friDay影音更新。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中