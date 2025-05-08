汪小菲、Mandy婚宴倒數10日 網友目擊兩人現身「這裡」

汪小菲（右）與Mandy被網友目擊人在峇里島。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲已經與嫩妻「Mandy」馬筱梅登記領了結婚證，婚離則預計於17日舉行，現在距離婚禮只剩下倒數10日，兩人卻被目睹現身峇里島。馬筱梅自己也發了許多張照片，都是她在高級飯店享受沙灘、美食且定位在峇里島。有網友認出Mandy所在位置是峇里島高價飯店，每晚要價新台幣7000～12000元起。

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汪小菲（左）與馬筱梅被網友拍到人在峇里島。（翻攝自小紅書）

網友也說在峇里島飯店看到汪小菲及Mandy，還說兩個人看起來開開心心，不過，該名發文網友的IP卻顯示在香港，被其他人質疑「該不會是網路水軍」。原po喊冤，說自己人明明在峇里島，但IP卻顯示她在香港，她本人也搞不清楚怎麼繪這樣。

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10日之後汪小菲與Mandy的婚禮就在北京登場，現在離婚裡日期愈來愈近，兩人還有心情來個「海島遊」，看來婚禮已經安排妥適，不必擔心。

10天之後的婚禮都是由Mandy一手操辦。（翻攝自IG）

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