AV女優本鄉愛宣布復出！慘淪小三停工8個月 回歸大作曝光

本鄉愛宣布復出。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優本鄉愛去年9月被爆當小三，與已婚直播主加藤純一交往，還坦承有肉體關係，工作因此全面停擺。沉寂8個月後，本鄉愛無預警現身日本成人片商S1的20周年黃金周作品宣傳照上，意味著正式復出。

本鄉愛新作曝光。（翻攝自X）

日前S1才在社群X發布本鄉愛身穿一套紅色比基尼，拿著象徵黃金周（Golden Week）的GW氣球拍攝的照片，如今S1再公布了黃金周新作品的封面，共找來9位AV女優共演，其中就包括本鄉愛。AV達人一劍浣春秋也在《Play NO.1》網站分享此消息，並認為本鄉愛距離完全復出只差最後一部，或許即將回歸發片。

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事實上，本鄉愛2024年遭抓包與日本知名實況主加藤純一大搞婚外情，兩人自2022年底開始交往，消息曝光後，本鄉愛拍片道歉，表示自己是因為男方不停追求，並告訴她已經離婚，才會接受與對方交往，且發生過肉體關係，為表達歉意，宣布無限期停業。

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