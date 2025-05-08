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澎恰恰欠債5年仍剩8千萬沒還 經紀人也幫扛200萬

簡博士（左1）無預警召開記者會，代表多位投資人集體控訴澎恰恰。（記者陳奕全攝）簡博士（左1）無預警召開記者會，代表多位投資人集體控訴澎恰恰。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕澎恰恰自2020年宣布欠下2.4億元鉅債破產後，原本一度獲得多位金主伸出援手，怎料事隔5年，金主簡博士今（8日）無預警召開記者會，代表多位投資人集體控訴澎恰恰，並透露目前對方的債務仍高達快8000萬，對此澎恰恰也透過經紀人多多做出回應。

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簡博士指出，澎恰恰的債務來源可分為三大類，一是約60位親友借款、二是30多位地下錢莊金主、三是兩位重量級地下金主「地下錢莊教父」與「楊大姐」，整體估算澎恰恰仍背負約7000至8000萬元債務。他更透露連經紀人多多也為其扛下超過200萬元的債務，甚至被要求協助處理總額4000多萬的合約協商事宜，「多多真的幫太多忙，我很同情他。」

簡博士（左1）說明澎恰恰的債務狀況。（記者陳奕全攝）簡博士（左1）說明澎恰恰的債務狀況。（記者陳奕全攝）

對此，多多回應：「身為他經紀人，我本來就有義務幫他承接工作跟處理債務，然後跟債主好好溝通，債主也願意給我們時間處理，現在就是請債主們都去法院申請支付命令，然後從澎哥收入扣除還給債主們，簡先生講的過年我拜託他接澎哥4000多萬的合約，是因為當時我看到他跟週刊爆料跟澎哥和廈門金主有簽約，我才打給他，因為經紀約不能這樣雙頭馬車，會很麻煩。」

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至於簡先生控訴澎恰恰到處跳票，多多表示：「我沒有參與這些部分，也不是我能處理的，我也不贊成澎哥到處借錢還錢，因為這是個無底洞。那就請這位簡先生也可以跟其他來找我們協商的債主一樣，統一透過法律程序去申請支付命令處理。」

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