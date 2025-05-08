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娛樂 日韓

土屋太鳳曬兒子畫作 網瘋喊：腳腳好可愛

日本女星土屋太鳳透露自己最近認真排練《馬克白》。（翻攝自IG）日本女星土屋太鳳透露自己最近認真排練《馬克白》。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星土屋太鳳昨（7）日更新社群，發出了一張手繪的鯉魚旗圖片，不過更令人注意的是照片左上角露出的小腳腳，是土屋太鳳兒子的腳。雖然只出現了一點點，卻引起網路暴動，許多網友都稱讚：「真是太可愛了」。

30歲的土屋太鳳2023年與「GENERATIONS for EXILE TRIBE」成員片寄涼太結婚，兩人育有1子，這也是土屋太鳳擱置2週後的首次更新。在發文中她透露自己正在努力排練《馬克白》，並覺得很久沒跟大家見面。

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土屋太鳳發了一張手繪鯉魚旗的圖，大家卻把注意力放在穿著灰色襪子的小腳丫（黃圈處）。（翻攝自IG）土屋太鳳發了一張手繪鯉魚旗的圖，大家卻把注意力放在穿著灰色襪子的小腳丫（黃圈處）。（翻攝自IG）

「好久不見了，大家還好嗎？有很多話想說、有很多照片想發，但我每天都在追著馬克白太太的背影，時間過得真快……」土屋太鳳認真投入《馬克白》表演，還說出：現在我的世界全都是莎士比亞。不過，她可沒忘記重要的兒童節，她在社群發了一張鯉魚旗手繪圖，她說：這代表著她、片寄涼太、兒子這個小家庭，畫也是和家人一起完成。

粉絲們都注意到左上角穿著灰色襪子的小腳丫，興奮說：「那是baby的腳嗎？」、「真是太可愛了」。同時也祝福土屋太鳳全家人節日快樂。

土屋太鳳非常享受現在的幸福時光。（翻攝自IG）土屋太鳳非常享受現在的幸福時光。（翻攝自IG）

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