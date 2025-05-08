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BKPP台灣冥婚兼試菜！Billkin、PP Krit甜嗑紅蟳米糕 狂挖5口上癮了

台灣監製金百倫（左）、泰國監製班莊比辛達拿剛、PP Krit、Bkillkin、泰國導演查揚諾布普拉寇、台灣導演程偉豪。（記者潘少棠攝）台灣監製金百倫（左）、泰國監製班莊比辛達拿剛、PP Krit、Bkillkin、泰國導演查揚諾布普拉寇、台灣導演程偉豪。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國電影《冥婚鬧泰大》今天（8日）在台北喜來登舉行記者會，雙男主角「BKPP」以及泰國監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇受到熱烈歡迎，身為東道主的台灣導演程偉豪、監製金百倫也送上3道台灣傳統婚宴料理，Billkin、PP Krit用同雙筷子享用美食，而Billkin對紅蟳米糕喜歡到不行，竟然一連吃了5口，簡直上癮了。

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PP Krit（右）捏著Billkin的臉頰，互動逗趣（記者潘少棠PP Krit（右）捏著Billkin的臉頰，互動逗趣（記者潘少棠

《冥婚鬧泰大》改編自台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，男主角Billkin、PP Krit是第二次來到台灣，很開心粉絲熱情迎接他們，Billkin在片中飾演「明」，台版是許光漢飾演，他表示因為很喜歡台版，且覺得台版太好了，因此接到邀約時感到壓力很大；PP Krit同樣是很喜歡，更把自己代入電影當中，想像自己如果出現在電影中會是怎麼樣子。

Billkin狂吃紅蟳米糕。（記者潘少棠攝）Billkin狂吃紅蟳米糕。（記者潘少棠攝）

台灣導演程偉豪、監製金百倫也與泰國團隊齊聚，並送上炸花生湯圓、紅蟳米糕及佛跳牆，歡迎4人來台「團圓」之外，也期許電影能夠步步高升、電影「很好吃」，4人真是一口接一口，Billkin光是紅蟳米糕就連續挖了4口，把佛跳牆整碗吃光後，又挖了一口紅蟳米糕，Billkin表示非常喜歡，就像阿嬤做的粽子一樣，有熟悉的味道。PP Krit則表示要先離場，先回後台享用。至於炸花生湯圓，Billkin也用中文連喊了好幾次「很好很好、好吃好吃、喜歡喜歡！」

PP Krit裝佛跳牆享用。（記者潘少棠攝）PP Krit裝佛跳牆享用。（記者潘少棠攝）

至於印象深刻的場景？PP Krit稱是在浴室中騎在Billkin身上的經典場面，「看似很簡單，在執行上非常困難，運用了很多技術，拍了滿多個TAKE，當時光是這場浴室的戲，就拍了8小時的時間。」Billkin則是選擇酒吧跳舞的那場戲，在片中他被附身、要用舞蹈做對決，「有拚死拚活戰勝對方的心情，拍得非常興奮！」被問到是否擅長跳舞？他表示包括鋼管舞在內，電影肢體舞蹈都非常困難，「我從零開始，慢慢練習起來，對我來說是個挑戰。」

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Billkin因演出《金孫爆富攻略》開出的亮眼票房獲封「20億男」，PP Krit卻是第一次演電影，他很開心繼劇集之後，能暌違4年再度與Billkin合作，很開心《冥婚鬧泰大》在泰國獲得正面迴響，希望台灣也可以有好成績。

PP Krit吃東西很小心。（記者潘少棠攝）PP Krit吃東西很小心。（記者潘少棠攝）

PP Krit自稱是「性感的鬼」，他則吐槽Billkin是「話很多的鬼」，「他也是滿帥的鬼，有化妝的時候啦！」後來又改口「沒化妝也很帥啦」。至於是否有機會來台開演唱會？Billkin表示，他們很希望帶著各式各樣的作品給粉絲們。

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