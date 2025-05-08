大咖女星嘆好友成小三！彭佳慧苦勸「誰叫你要喜歡他」

彭佳慧在MV中飾演外遇故事目擊者。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲雙語歌后彭佳慧最新主打歌〈被放棄的你〉由再次合作的金曲歌后徐佳瑩譜曲、金音得主鶴The Crane製作，而彭佳慧為這首歌在錄音室錄了2天，不斷雕琢，讓製作人鶴The Carne大讚：「這是天后級的細膩！」

彭佳慧即將發片。（索尼提供）

彭佳慧目前正忙於籌備6／7「一路這樣愛過」台北小巨演唱會，也同時在準備相隔4年的全新華語專輯《完整的大人》，搶先推出的首波抒情主打歌〈被放棄的你〉。其實「被放棄的」是籌備專輯最開始時被提出的觀點，彭佳慧表示，現在的人面對感情、工作、生活都很容易成為被放棄的那個，被迫營業或離開，被分手或已讀不回，被強迫改變。

請繼續往下閱讀...

作詞人左光平完成歌詞後，由徐佳瑩有感譜曲，並交由新生代製作人鶴The Crane加入不同的觀點，再加上彭佳慧傾力演唱，打造出專輯裡最倔強的情歌故事，當同事聽到這首歌和看到歌詞，都深有所感，忍不住說：「這是小三之歌嗎？」

彭佳慧即將發片。（索尼提供）

〈被放棄的你〉MV請來金曲導演黃中平執導，描述一段都會三角戀情，彭佳慧則是成為這段出軌戀情的目擊者。彭佳慧也表示，自己身邊的朋友也曾有過這樣的遭遇，「愛情真的不是我們外人可以去說對或不對，我會當一個傾聽者，不會有太多意見，會說『誰叫你要喜歡他…』，站在朋友的角度，會希望朋友不要受到太多的傷害，當然也希望朋友不要去介入到不該介入的感情當中。」對於MV中愛上同一個男人的兩位閨密，她說：「希望她們都不要再『死心眼』。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法