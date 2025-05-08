晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

澎恰恰乾兒子遭電擊！金主怒喊「我們都成了罪人」揭內幕

簡博士（左1）與金主群召開記者會集體控訴澎恰恰。（記者陳奕全攝）簡博士（左1）與金主群召開記者會集體控訴澎恰恰。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕曾榮獲6座金鐘獎的資深藝人澎恰恰，自2020年宣布欠下2.4億元鉅債破產後，原本一度獲得多位金主伸出援手，怎料事隔5年，資深金主簡博士今（8日）無預警召開記者會，代表多位投資人集體控訴澎恰恰，並透露目前對方的債務仍高達快8000萬元，且無法接受澎恰恰的態度，「所有幫過澎恰恰的人，最後都變成罪人。」

相關新聞：澎恰恰金主突召開記者會 控訴他跳票成性、連累人破產離婚

簡博士透露，澎恰恰的債務可分為三大塊，第一部分為約60名親友借貸，總金額超過4000萬元；第二為30多位地下錢莊金主，部分人表示「利息可以不計，本金拿回就好」；第三則是2位地下金主地下錢莊教父和楊大姐，總金額也在4000萬上下。雖然第二與第三部分資訊較不透明，但目前估算，澎恰恰的總債務仍高達7000至8000萬元。

簡博士（左1）認為自己在社會上的信用被澎恰恰打壞。（記者陳奕全攝）簡博士（左1）認為自己在社會上的信用被澎恰恰打壞。（記者陳奕全攝）

簡博士氣憤表示：「我和我太太借給他超過300萬元，兩年來音訊全無，直到昨晚才回訊息，說我串聯所有人是要讓他『一刀斃命』，但你自己的事不好好處理，難道要所有幫你的人陪葬嗎？」更揭露經紀人多多也為澎恰恰扛下高達200多萬債務。

簡博士認為自己在社會上的信用被澎恰恰打壞，「有一位孫姓金主從銀行襄理淪為保全，他乾兒子甚至被黑道電擊棒伺候，還有金主說已經有5個中秋節都沒收到他的錢，讓人痛心。」他盼未來社會能給有才華的人一個翻身的機會，也保護那些曾善意伸出援手的投資人們。

澎恰恰透過經紀人多多回應，自己本就有義務協助處理債務，並已與債主協調償還方式。對於簡先生控訴，多多表示不知情建議簡先生如其他債主般依法申請支付命令處理。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中