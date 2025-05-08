澎恰恰乾兒子遭電擊！金主怒喊「我們都成了罪人」揭內幕

簡博士（左1）與金主群召開記者會集體控訴澎恰恰。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕曾榮獲6座金鐘獎的資深藝人澎恰恰，自2020年宣布欠下2.4億元鉅債破產後，原本一度獲得多位金主伸出援手，怎料事隔5年，資深金主簡博士今（8日）無預警召開記者會，代表多位投資人集體控訴澎恰恰，並透露目前對方的債務仍高達快8000萬元，且無法接受澎恰恰的態度，「所有幫過澎恰恰的人，最後都變成罪人。」

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簡博士透露，澎恰恰的債務可分為三大塊，第一部分為約60名親友借貸，總金額超過4000萬元；第二為30多位地下錢莊金主，部分人表示「利息可以不計，本金拿回就好」；第三則是2位地下金主地下錢莊教父和楊大姐，總金額也在4000萬上下。雖然第二與第三部分資訊較不透明，但目前估算，澎恰恰的總債務仍高達7000至8000萬元。

簡博士（左1）認為自己在社會上的信用被澎恰恰打壞。（記者陳奕全攝）

簡博士氣憤表示：「我和我太太借給他超過300萬元，兩年來音訊全無，直到昨晚才回訊息，說我串聯所有人是要讓他『一刀斃命』，但你自己的事不好好處理，難道要所有幫你的人陪葬嗎？」更揭露經紀人多多也為澎恰恰扛下高達200多萬債務。

簡博士認為自己在社會上的信用被澎恰恰打壞，「有一位孫姓金主從銀行襄理淪為保全，他乾兒子甚至被黑道電擊棒伺候，還有金主說已經有5個中秋節都沒收到他的錢，讓人痛心。」他盼未來社會能給有才華的人一個翻身的機會，也保護那些曾善意伸出援手的投資人們。

澎恰恰透過經紀人多多回應，自己本就有義務協助處理債務，並已與債主協調償還方式。對於簡先生控訴，多多表示不知情建議簡先生如其他債主般依法申請支付命令處理。

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