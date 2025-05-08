周予天爆與「地表最強女騙子」交往！首露面親解「兩人關係」

周予天力挺好兄弟Jerry（中）。（十承十餐飲集團提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周予天今天為和十Shabu擔任一日店長，因為執行長Jerry是他從小到大的好朋友，所以特別向劇組請假來力挺，至於先前他爆出與「地表最強女騙子」柯詠云的戀情，也無奈回應了。

周予天擔任一日店長。（十承十餐飲集團提供）

周予天透露與Jerry從18歲時就認識，看到他開店覺得特別感動，有沒有給予好友金錢上的支持？他笑回：「沒有！他不需要我的金錢支持。」Jerry則表示未來想要在全台開到30間店，第二間店再讓周予天當老闆。問到廚藝如何？周予天自豪很會煮「好吃」的健康餐，拿手菜是煎牛排、煮肉醬義大利麵。

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周予天擔任一日店長。（十承十餐飲集團提供）

此外，日前周予天被爆料與有「地表最強女騙子」稱號的柯詠云交往，還一起回住處，他澄清兩人只是好朋友，「那天是一群人到餐廳，離開時候被拍到，卻只有兩個人。」表示兩人只是住在同一個社區，他目前仍是單身，至於兩人因為住得近、日後有沒有發展可能？他則說工作真的太忙、沒有時間想這些事情。

弟弟周興哲日前迎來寶貝兒子，已經成了二寶爸，他坦言35歲以後也會想成家，希望做好全方位準備，再迎接新生命到來，對於小姪子比較抱歉，因為都在拍戲，幾乎很少見面，「現在深刻的感覺到大家所說的第一胎是比較受到重視的。」

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