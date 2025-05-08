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陳妍希怎麼了？出席活動「穿禮服坐輪椅」被攙扶進場

陳妍希腳傷仍未痊癒。（翻攝自小紅書）陳妍希腳傷仍未痊癒。（翻攝自小紅書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳妍希今年2月正式宣布與中國男星陳曉離婚，結束9年婚姻，恢單後的她一舉一動備受關注，今（8）出席活動時，被拍到腳傷未癒、穿著禮服坐輪椅的畫面，走紅毯時也一跛一跛，需要工作人員攙扶進場。

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活動前，陳妍希被拍到身穿一襲黑色禮服、腳踩厚底白鞋，坐在輪椅上被工作人員協助行動的畫面。隨後抵達活動現場後，走紅毯時也全程由工作人員攙扶，即使行動不便，她仍保持優雅微笑與現場粉絲互動，展現敬業又親民的一面。

陳妍希由工作人員攙扶陪走紅毯。（翻攝自微博）陳妍希由工作人員攙扶陪走紅毯。（翻攝自微博）

據悉，陳妍希是因為打羽毛球時不慎扭傷，雖然尚未完全康復，但她心情絲毫不受影響，活動結束後，在社群平台小紅書上分享自拍燦笑的影片，開心寫下「喜歡今天，今天是個好日子，我就淺淺的發個自拍。」並在文中標註「喜歡當下的自己」、「每天都有好心情」，可見恢復單身後狀態不錯。

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