解散30年 前國民偶像光GENJI成員最新照片曝光

石田純一（左）、諸星和己（右）與朋友們共進晚餐。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本國民天團光GENJI是傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂）推出的1980年在日本風靡一時、家喻戶曉的國民偶像組合，他們也是SMAP的前輩。光GENJI是由《源氏物語》主角「光源氏」而來，組成時也被稱為「Light In Shadow」，成員也被分為「光」：內海光司、大澤樹生；「GENJI」：諸星和己、佐藤寬之、山本淳一、赤坂晃、佐藤敦啟。近日中野浩一、中野上美夫妻在社群上曝光了一張與光源氏前成員諸星和己的合照，除了諸星和己之外，石田純一也在照片中出現，原來他們一起共進晚餐，還留下合照。

相關新聞：時隔1587日 「嵐」隊長大野智首次亮相

請繼續往下閱讀...

諸星和己目前住在美國夏威夷。（翻攝自X）

今年54歲的諸星和已1995年9月離開光GENJI SUPER5，目前居住在美國夏威夷，看到這張照片的粉絲們紛紛尖叫：「還是好帥」、「大家都笑得很可愛」「看到諸星和己好開心喔」。

光GENJI最早以七人組合形式活動。（翻攝自X）

相關新聞：日本天團「嵐」重生即告別 預計明年徹底掰掰

光GENJI曾被稱為「最後的超級偶像組合」，初次亮相的時候還以「來自超新星的訊息」作為宣傳口號，尤其是他們都會穿著溜冰鞋表演歌曲搭配後空翻等雜技讓人印象深刻。1987～1988年推出的〈銀河天堂〉、〈玻璃的十代〉、〈鑽石颱風〉都登上日本Oricon的1～3名。組合於1995年9月全體畢業。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法