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娛樂 最新消息

澎恰恰金主突召開記者會 控訴他跳票成性、連累人破產離婚

簡博士（左1）今召開記者會說明澎恰恰債務狀況。（記者陳奕全攝）簡博士（左1）今召開記者會說明澎恰恰債務狀況。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕澎恰恰2020年欠下2.4億債務宣布破產，這段期間他收到金主林秉文等多人的資助，然而事隔5年，金主「簡博士」無預警召開記者會，公開控訴與求助聲明，怒指澎恰恰在金錢、信用、人際關係上皆已徹底破產，並呼籲媒體與政府關注。

澎恰恰（右）去年剛以《超級夜總會》拿下金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎。（資料照，記者胡舜翔攝）澎恰恰（右）去年剛以《超級夜總會》拿下金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

澎恰恰去年剛以《超級夜總會》拿下金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，近期也赴中國開直播帶貨賺錢，收入似乎有好轉，不過今一位金主「簡博士」突邀約金主們開記者會，控訴澎恰恰濫用信任、頻繁跳票、欠債不還，甚至導致投資者及其家庭陷入困境，表達對他極度失望與不滿。

相關新聞：澎恰恰為還債火力全開 直播賣土雞蛋還送簽名

簡博士指控澎恰恰曾獲業界高度肯定，吸引許多金主伸出援手，然而隨著時間推移，眾人逐漸發現他戲劇性行為延伸至真實生活，頻繁跳票、不實承諾，甚至讓債務問題外溢至債權人及其家人，「有人因為投資他而被黑道毆打、妻離子散，甚至淪為社區保全。」

簡博士（左1）與金主們開記者會，控訴澎恰恰濫用信任、頻繁跳票、欠債不還。（記者陳奕全攝）簡博士（左1）與金主們開記者會，控訴澎恰恰濫用信任、頻繁跳票、欠債不還。（記者陳奕全攝）

簡博士補充，澎恰恰身邊人員也深受其害，其中一名「多多」經紀人更被控被迫背負數百萬元債務，另有百億身價的金主林秉文也捲入風波，多次遭澎指責未給生活費，甚至安排澎參與演出活動時還被臨時放鴿子，導致整組人馬白忙一場。

簡博士呼籲，金鐘獎應審慎考量得獎者的社會形象與公信力，避免光環誤導投資；金融體系應正視藝人貸款需求，減少其求助地下錢莊的風險，金主們將考慮組成債務協商自救會，盼政府提供協助與法律諮詢資源。截至目前，澎恰恰經紀人尚未對此事作出公開回應。

澎恰恰金主說明實情。（記者陳奕全攝）澎恰恰金主說明實情。（記者陳奕全攝）

簡博士透露當初本來是要資助詹雅雯度過病情，後來詹雅雯沒有意願，在這接洽過程中結識澎恰恰，對方詢問是否可以幫忙他還債，「我當時想說他還算有才華，手上也有一些電影，才相信他。」

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