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李珠珢爆耍大牌、非C位不站！李多慧反應曝光揭應援細節

李多慧出席公益活動擔任助養大使。（記者陳奕全攝）李多慧出席公益活動擔任助養大使。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍「AI女神」李珠珢加盟富邦Angels後卻屢傳爭議，昨爆出在球隊中沒禮貌、缺乏團隊精神、「非C位不站」等傳聞，對此球團闢謠表示希望外界能以鼓勵取代揣測，頹為韓籍啦啦隊女神的李多慧今（8）日擔任公益活動大使，被問及此事她也表態了。

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李多慧坦言有看到相關新聞，當下更反問「為什麼」，似乎對爆出的傳聞感到不解，不過也說自己不清楚別隊情況，至於被問到如果是自己不能站C位會不開心嗎？李多慧則秒回不會，還說有次跳開場舞時被喊站到中間位置，自己因為還不熟悉舞步連忙婉拒，「我都會說『拜託，我後退一點，我跳不清楚』。」至於會不會擔心被說耍大牌，她則強調不會有這種事，要粉絲們別擔心。

李多慧出席公益活動擔任助養大使。（記者陳奕全攝）李多慧出席公益活動擔任助養大使。（記者陳奕全攝）

母親節將至，李多慧透露有打電話跟媽媽說母親節快樂，日前她上傳一段和媽媽的舞蹈影片引起迴響，還有網友敲碗希望媽媽也可以來應援，李多慧則直呼跟媽媽都很意外有很多新聞報導，「媽媽也嚇到，我就說『不知道，應該妳漂亮吧』。」

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這次她出席忠義基金會「2025童步長大－蒲公英寶寶助養記者會」擔任助養大使，她在影片中與小朋友們互動和樂融融，受訪時也直呼很喜歡小孩，被問到未來想當怎麼樣的媽媽，她則笑回希望是能跟孩子當朋友的「漂亮媽媽」。

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