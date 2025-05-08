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娛樂 最新消息

視網膜主持節目喊回春！《成仁高中偵探社》登上2025世界公視大展

〔記者林欣穎／台北報導〕視網膜主持小公視青少年沉浸式解謎實境秀《成仁高中偵探社》，節目入選2025年世界公視大展（INPUT），於5月7日在西班牙畢爾包的放映場次中與全球觀眾見面。而節目團隊也預告第二季已準備開拍，議題將聚焦更多青少年日常的「灰色地帶」，包含恐怖情人、心靈課程操控（PUA）、未成年援交等，持續以推理形式映照真實社會現象。

《成仁高中偵探社》視網膜主持。（小公視提供）《成仁高中偵探社》視網膜主持。（小公視提供）

視網膜直呼節目有回春的效果：「跟他們（學生）相處起來讓我覺得年輕了15歲！」播出後網友也紛紛好評：「少少的關卡竟然把最重要勾心鬥角的緊張和劇情轉折都有做出來」、「這個節目就像小型社會，除了聰明會做事，還要有人緣！」、「我姪子超愛的，少追一集就崩潰！」

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製作人黃琳容指出，《成仁高中偵探社》透過推理遊戲包裹真實案例，讓觀眾讓觀眾享受「破案解謎」的樂趣，也認識真實的社會議題。她說：「透過青少年探員的推理與告白，嚴肅議題化為燒腦謎題，也展現青春的真實與矛盾。」此次入選INPUT，除了讓《成仁高中偵探社》成功跨出臺灣，更打開與全球公共媒體平台對話的大門，也再次印證臺灣原創內容的國際潛力。

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