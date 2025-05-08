晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女神宋智孝現蹤台北街頭！0偽裝吃路邊攤「絕美素顏」曝光

宋智孝（左2）現蹤台北街頭。（翻攝自IG）宋智孝（左2）現蹤台北街頭。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星宋智孝因參演綜藝《Running Man》在台打開知名度，為了出席實境節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》的首映會活動，她睽違7年造訪台灣，昨（7）已經抵台的她，突然在個人IG上傳一組與工作人員聚餐的照片，而該地點竟是台北信義區的露天酒吧，令不少台灣粉絲驚喜。

宋智孝在IG分享一組照片，文中開心寫下「大家好，跟JTBC海女團隊一起在台灣台北。」照片中，可見她隨興紮起頭髮，穿著十分愜意，臉上似乎毫無脂粉，頂著大素顏現身在鏡頭前，膚質好到發亮，露出燦笑甜美擺拍，即使打扮低調仍藏不住女神氣息。

貼文曝光後，不少台灣粉絲湧入留言驚呼，「歡迎來台灣」、「第一張就在猜是不是信義威秀是不是台北」、「信義區欸！」、「天啊，我的童年女神，從小就想著偶遇，這大概是最近的一次，真是後悔今天沒去信義」、「這是我想的那裡嗎…歐買尬」。

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中