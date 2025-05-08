女神宋智孝現蹤台北街頭！0偽裝吃路邊攤「絕美素顏」曝光

宋智孝（左2）現蹤台北街頭。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星宋智孝因參演綜藝《Running Man》在台打開知名度，為了出席實境節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》的首映會活動，她睽違7年造訪台灣，昨（7）已經抵台的她，突然在個人IG上傳一組與工作人員聚餐的照片，而該地點竟是台北信義區的露天酒吧，令不少台灣粉絲驚喜。

宋智孝在IG分享一組照片，文中開心寫下「大家好，跟JTBC海女團隊一起在台灣台北。」照片中，可見她隨興紮起頭髮，穿著十分愜意，臉上似乎毫無脂粉，頂著大素顏現身在鏡頭前，膚質好到發亮，露出燦笑甜美擺拍，即使打扮低調仍藏不住女神氣息。

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貼文曝光後，不少台灣粉絲湧入留言驚呼，「歡迎來台灣」、「第一張就在猜是不是信義威秀是不是台北」、「信義區欸！」、「天啊，我的童年女神，從小就想著偶遇，這大概是最近的一次，真是後悔今天沒去信義」、「這是我想的那裡嗎…歐買尬」。

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