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Makiyo受夠了！否認炒作再嗆司機家屬「有種拿判決書出來」

〔記者邱奕欽／台北報導〕Makiyo近日脫口重提2012年「醉毆計程車司機事件」，直指司機說謊並非老實人，更稱拿到賠償金後赴國外旅遊，惹得家屬揚言提告，並駁斥指司機當年送醫後「昏迷指數為3」。如今，Makiyo再質疑司機家屬搞消失，數度發聲開嗆「有種拿判決書出來！」

Makiyo近日重提2012年醉毆計程車司機事件。（資料照，記者陳奕全攝）Makiyo近日重提2012年醉毆計程車司機事件。（資料照，記者陳奕全攝）

Makiyo日前作客薔薔Podcast節目《薔栗膠》時直言「那個司機不是老實人！」更稱林姓男司機沒有昏迷，提出求償期間出國旅遊、接受捐款。家屬聞訊後大為不滿揚言提告，同時駁斥Makiyo的「沒有昏迷」說法，反稱林姓男司機當年送醫後「昏迷指數為3」，雙方各執一詞讓外界霧裡看花，各界輿論連日甚囂塵上。

然而，有網友昨（7日）翻出當年法院判決書，內容寫道「被害人當時之昏迷指數為14，意識尚屬清楚」，並附加說明昏迷指數GCS滿分為15、最低為3，數值越低代表病情越嚴重，該段內容引發討論，許多人開始質疑家屬說法是否有誤，但也有不少網友認為爭議不該集中在昏迷指數，而是事件本質的暴力傷害。

相關新聞：Makiyo轟司機非老實人 被反酸當初別打人不就沒事

針對連日來的謾罵聲浪質疑炒作，Makiyo今稍早再憤怒發聲回嗆，「我需要的是你聰明一點發文而已。」她強調彼時的新聞傳播不如今日即時，導致當時諸多媒體遭到誤導，外界難以全面了解真相，同時斥責「因為跟記者講的人才有問題！」

如今，案件事隔多年再度浮出水面，部分網友也動念質疑「翻案意圖」。對此，Makiyo也毫不退縮直接否認反擊酸民，同時隔空再嗆司機家屬「有種他們可以拿（判決書）給大家看啊！他們這（怎）麼消失了？」、「等他們拿出判決書啊！看他們敢不敢。」

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