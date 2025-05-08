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娛樂 最新消息

（首爾直擊）阿湯哥笑認「攀機翼」到韓國！認超猛特技「拍起來很可怕」

湯姆克魯斯為宣傳《不可能的任務：最終清算》第12度訪韓，創下好萊塢巨星紀錄。（UIP提供）湯姆克魯斯為宣傳《不可能的任務：最終清算》第12度訪韓，創下好萊塢巨星紀錄。（UIP提供）

〔記者許世穎／首爾報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》今（8）日在首爾舉行記者會，這是他第12次訪韓，創下好萊塢明星訪韓紀錄。提到片中驚心動魄的「機翼行走」特技，他當場笑說：「看起來很可怕？拍起來更可怕！」韓媒更搞笑提問「你是攀在機翼上來韓國的嗎？」他秒接梗回應：「當然是啊！」展現巨星親和力。

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》首爾記者會上妙語如珠。（UIP提供）湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》首爾記者會上妙語如珠。（UIP提供）

出道超過40年，阿湯哥堅持親自上陣拍攝高難度特技，他透露這份執著背後，是他自學電影的堅定信念，並再度表示「我沒有上過電影學校，電影學校就是片場本身。」他說從入行第一天起，他就主動走訪每個部門，服裝、髮型、攝影、美術設計、甚至製片，一步步學會說故事的方法，也把每次拍片視為學習的延伸。

這樣的累積，也延伸至《最終清算》龐大的製作規模，阿湯哥說與導演克里斯多夫麥奎里合作長達19年，兩人始終秉持一個信念：「把上一部學到的東西帶進下一部。」從駕駛飛機、直升機、摩托車，到這次挑戰站在飛行中的雙翼機上移動，他強調：「我為自己設定目標，然後一項項完成。」

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》驚險攀在飛機外，還在機翼上行走。（UIP提供）湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》驚險攀在飛機外，還在機翼上行走。（UIP提供）

談到片中經典的高空走翼戲，阿湯哥回憶，設計這一幕花了好幾年，甚至兩度飛回南非拍攝，從飛機選型、攝影機架設，到風速測試都經過精密計算，所使用的雙翼機已有80年歷史，而飛行時速更高達每小時225公里。「風太大了，我真的會喘不過氣。」他不諱言這是他拍過最困難的動作之一，「就連把臉探出車外都不容易，更何況是整個人站在飛機外。」

至於很多人問他會不會害怕，阿湯哥坦言其實我真的很怕，誠實分享心聲，但也補充說明自己為此進行了高強度的走翼訓練與呼吸訓練，並表示：「這份工作要求非常高，我只能用更強的空間感知能力來應對。」

湯姆克魯斯（左）拍攝《不可能的任務》系列多年，形容和片中組員們宛如一家人。（UIP提供）湯姆克魯斯（左）拍攝《不可能的任務》系列多年，形容和片中組員們宛如一家人。（UIP提供）

《不可能的任務：最終清算》被譽為系列最龐大的實拍動作場面，湯姆克魯斯與導演持續自我挑戰，也再次實踐了他對電影的熱愛——用行動訴說故事，親身攀上每一座高峰。電影將於5月17日（週六）在台上映。

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