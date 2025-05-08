晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（首爾直擊）真的要完結篇了？阿湯哥親回《不可能8》階段總結 「其他放一邊」

〔記者許世穎／首爾報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》今（8）日在首爾舉行記者會，他率領導演克里斯多夫麥奎里及主要演員賽門佩吉、海莉艾特沃、龐克萊門捷夫、格雷格塔扎戴維斯一同出席，被問到本作是否如外傳的為完結篇？他表示確實是系列30年來集大成之作，也是一個階段的總結，「至於其他的部分，我們就先放到一邊吧，現在就好好享受這部電影」。

賽門佩吉（左起）、龐克萊門捷夫、湯姆克魯斯、海莉艾特沃、格雷格塔扎戴維斯以及導演克里斯多夫麥奎里，一同出席《不可能的任務：最終清算》首爾記者會。（UIP提供）賽門佩吉（左起）、龐克萊門捷夫、湯姆克魯斯、海莉艾特沃、格雷格塔扎戴維斯以及導演克里斯多夫麥奎里，一同出席《不可能的任務：最終清算》首爾記者會。（UIP提供）

阿湯哥開心分享這是他第12次造訪韓國，感性表示：「從4歲起，我就夢想能環遊世界拍電影，韓國一直是我夢想的一站，能來這麼多次，是我莫大的榮幸。」他感謝影迷一路支持，更說拍電影對他而言是一輩子的志業，「每天都能做自己最愛的事，是一種特權，我非常珍惜。」

湯姆克魯斯（左）和導演克里斯多夫麥奎里再度合作《不可能的任務：最終清算》，直說他就像自己的創意兄弟。（UIP提供）湯姆克魯斯（左）和導演克里斯多夫麥奎里再度合作《不可能的任務：最終清算》，直說他就像自己的創意兄弟。（UIP提供）

片中阿湯哥挑戰飛機上爬行、高空跳水潛入深海等極限特技，再次展現敬業精神。他特別感謝老搭檔麥奎里導演，兩人從《神隱任務》、《明日邊界》一路合作至今，如今更一同打造四部《不可能的任務》作品，直言：「他像我的創意兄弟，我們像片中IMF團隊一樣緊密。」

湯姆克魯斯（左）暖心擁抱導演克里斯多夫麥奎里。（UIP提供）湯姆克魯斯（左）暖心擁抱導演克里斯多夫麥奎里。（UIP提供）

記者會上也充滿歡笑，當媒體提到62歲的湯姆仍拍動作片毫不遜色，海莉驚呼：「什麼？你超過60歲了？我以為你才30歲！」逗得全場大笑。賽門則回憶自己20年前加入系列時的心情，「我26歲時在電影院看第一集，完全沒想過有天能參與其中，更沒想到會和湯姆成為朋友。」一旁的阿湯哥再度幽默表示：「26歲？你那時應該才10歲吧？」《不可能的任務：最終清算》將於5月17日正式上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中