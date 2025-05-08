（首爾直擊）真的要完結篇了？阿湯哥親回《不可能8》階段總結 「其他放一邊」

〔記者許世穎／首爾報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》今（8）日在首爾舉行記者會，他率領導演克里斯多夫麥奎里及主要演員賽門佩吉、海莉艾特沃、龐克萊門捷夫、格雷格塔扎戴維斯一同出席，被問到本作是否如外傳的為完結篇？他表示確實是系列30年來集大成之作，也是一個階段的總結，「至於其他的部分，我們就先放到一邊吧，現在就好好享受這部電影」。

賽門佩吉（左起）、龐克萊門捷夫、湯姆克魯斯、海莉艾特沃、格雷格塔扎戴維斯以及導演克里斯多夫麥奎里，一同出席《不可能的任務：最終清算》首爾記者會。（UIP提供）

阿湯哥開心分享這是他第12次造訪韓國，感性表示：「從4歲起，我就夢想能環遊世界拍電影，韓國一直是我夢想的一站，能來這麼多次，是我莫大的榮幸。」他感謝影迷一路支持，更說拍電影對他而言是一輩子的志業，「每天都能做自己最愛的事，是一種特權，我非常珍惜。」

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湯姆克魯斯（左）和導演克里斯多夫麥奎里再度合作《不可能的任務：最終清算》，直說他就像自己的創意兄弟。（UIP提供）

片中阿湯哥挑戰飛機上爬行、高空跳水潛入深海等極限特技，再次展現敬業精神。他特別感謝老搭檔麥奎里導演，兩人從《神隱任務》、《明日邊界》一路合作至今，如今更一同打造四部《不可能的任務》作品，直言：「他像我的創意兄弟，我們像片中IMF團隊一樣緊密。」

湯姆克魯斯（左）暖心擁抱導演克里斯多夫麥奎里。（UIP提供）

記者會上也充滿歡笑，當媒體提到62歲的湯姆仍拍動作片毫不遜色，海莉驚呼：「什麼？你超過60歲了？我以為你才30歲！」逗得全場大笑。賽門則回憶自己20年前加入系列時的心情，「我26歲時在電影院看第一集，完全沒想過有天能參與其中，更沒想到會和湯姆成為朋友。」一旁的阿湯哥再度幽默表示：「26歲？你那時應該才10歲吧？」《不可能的任務：最終清算》將於5月17日正式上映。

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