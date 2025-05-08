晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

護理師網美免費當「手天使」 「這身分」優先引爆動

「E奶護理師」網紅森雪乃發文啟動「手護者計畫」，願意免費為人提供手淫服務。（翻攝自IG）「E奶護理師」網紅森雪乃發文啟動「手護者計畫」，願意免費為人提供手淫服務。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網美森雪乃前天在社群發文宣布啟動「手護者計畫」，願意免費為人提供手淫服務，大膽行徑引發網友熱烈討論。以「E奶護理師」走紅網路的森雪乃，打著「孤單太久，需要人性化觸碰」發起此項活動，消息在網路流傳後，不少男性暴動。

森雪乃是一名網紅。（翻攝自IG）森雪乃是一名網紅。（翻攝自IG）

相關新聞：傳孫生女友提分手+3個月零收入 悔：以前對她太壞

森雪乃在自己的社群平台表示，她願「親手」陪伴，共同釋放內心深處的情緒與慾望，理解每個人的需要，並強調是公益性質，完全免費，不以任何形式收取費用或接受贊助。

森雪乃的「手護者計畫」以單身、持有身心障礙證明者優先。（翻攝自IG）森雪乃的「手護者計畫」以單身、持有身心障礙證明者優先。（翻攝自IG）

森雪乃表示服務對象必須是單身者，而且會優先考量持有身心障礙證明者，不過，她也強調，不是報名就能見到她，而是從報名者當中選擇一位被服務。網友對這個消息感到非常不可思議，覺得其中該不會有詐？不過，更多網友都是抱著「吃瓜看熱鬧」的心態，之後會怎麼發展，只能靜靜看下去。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中