護理師網美免費當「手天使」 「這身分」優先引爆動

「E奶護理師」網紅森雪乃發文啟動「手護者計畫」，願意免費為人提供手淫服務。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網美森雪乃前天在社群發文宣布啟動「手護者計畫」，願意免費為人提供手淫服務，大膽行徑引發網友熱烈討論。以「E奶護理師」走紅網路的森雪乃，打著「孤單太久，需要人性化觸碰」發起此項活動，消息在網路流傳後，不少男性暴動。

森雪乃是一名網紅。（翻攝自IG）

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森雪乃在自己的社群平台表示，她願「親手」陪伴，共同釋放內心深處的情緒與慾望，理解每個人的需要，並強調是公益性質，完全免費，不以任何形式收取費用或接受贊助。

森雪乃的「手護者計畫」以單身、持有身心障礙證明者優先。（翻攝自IG）

森雪乃表示服務對象必須是單身者，而且會優先考量持有身心障礙證明者，不過，她也強調，不是報名就能見到她，而是從報名者當中選擇一位被服務。網友對這個消息感到非常不可思議，覺得其中該不會有詐？不過，更多網友都是抱著「吃瓜看熱鬧」的心態，之後會怎麼發展，只能靜靜看下去。

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