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娛樂 最新消息

《十年》作曲人陳小霞70歲生日 超大咖天王驚喜上台求簽名

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港天王陳奕迅唱的《十年》是超多歌迷喜愛歌曲，這首歌作曲人陳小霞昨（7日）過70歲生日，也舉辦「2025 Composer 老翅膀音樂分享會」，沒想到陳奕迅本尊驚喜上台，還拿出陳小霞專輯請她簽名，全場歌迷看到大咖天王現身超開心。

陳小霞（右）生日開唱，陳奕迅特別到場祝福。（華研提供）陳小霞（右）生日開唱，陳奕迅特別到場祝福。（華研提供）

陳小霞幫陳奕迅、田馥甄、劉若英等超多大咖歌手寫過歌，昨在演唱會上笑說：「今天來了很多圈內人，每個耳朵都比我厲害，剛剛可能委屈你們了。」

陳奕迅（左）現身台北，並到陳小霞演唱會上請她簽名。（華研提供）陳奕迅（左）現身台北，並到陳小霞演唱會上請她簽名。（華研提供）

另外在演出邁入尾聲時，陳小霞邀請她認為這輩子最特別的朋友上台，而這位朋友正是陳奕迅，他一上台就給陳小霞一個大大的擁抱，陳小霞笑說：「你忍耐很久了吧！我音都不準。」陳奕迅還當場拿出了《老翅膀》專輯，請陳小霞簽名，笑說：「妳想怎樣寫就怎樣寫！」陳小霞簽完名還問陳奕迅：「漂亮吧！」陳奕迅下台前則對陳小霞獻飛吻。

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