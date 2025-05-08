劉至翰偷情美艷小三遭抓包 老婆暴怒「抓猴」持刀怒斬命根子

劉至翰（右）在《好運來》揪吳欣樺（左）到遊艇慶生偷情。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴芊合在民視八點檔《好運來》飾演「假文斌」劉至翰的老婆，得知老公與小三吳欣樺於遊艇幽會，她殺氣騰騰登船、怒吼「狐狸精」，還拿刀要怒斬尪的「命根子」，橋段讓她直喊：「我真的心驚膽跳！」

賴芊合（右）、吳欣樺在《好運來》爭鋒相對，互打到心累。（民視提供）

賴芊合劇中「女力爆發」，抓髮、怒甩巴掌開撕小三，還抄起牛排刀怒指負心漢「命根子」，嚇得劉至翰抱頭鼠竄，混亂中劉至翰推倒賴芊合後落荒而逃，一個狗吃屎栽進大海，留下錯愕的賴芊合在風中凌亂。

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賴芊合（左起）、劉至翰、吳欣樺在《好運來》有情感糾葛。（民視提供）

賴芊合在拍攝過程中，意外《影后》上身，她笑說當時要打飾演小三的吳欣樺，「結果第一巴掌下去的時候，我竟然抓著他的頭髮，我竟然真的就跟《影后》裡的「柯麗芬」一樣，我還自己配音『啪！』這裡沒有你講話的餘地。我快笑死了，全場的人都笑翻了！」現場氣氛雖然緊張，卻也不失歡樂。

吳欣樺在《好運來》開撩劉至翰。（民視提供）

在搖晃的遊艇上拍追逐打鬥戲，危險性自然不在話下。賴芊合心有餘悸說：「船上面有很多綁來綁去的纜繩啊、鋼絲啊，有一些鋼絲是真的很細，真的看不到，然後因為船甲板上面它不是平坦的，因為它船艙的設計，所以甲板上會凹凸不平。」

賴芊合在《好運來》上演抓姦大戰。（民視提供）

談起拿刀刺劉至翰「下面」的橋段，更是讓她心驚膽跳，她說：「因為那個網子會軟會晃，所以每一次刀子舉起來的時候，身體就會晃，下刀的位置每一次都會跟想的差一點點，那為了要求逼真，我們就要離他的命根子真的要很近，拍起來才有那個效果，所以我每一次在刺的時候，都是心驚膽跳。」她笑著爆料：「最好笑的是，第一次劉至翰把腳打開，我就發現一個紅點，結果原來是他外面的褲子已經破一個洞了，所以看得到他裡面的另外一件小褲褲，真的超好笑！」

吳欣樺在《好運來》演小三，被原配賴芊合暴打。（民視提供）

劉至翰在《好運來》被打成落水狗，模樣十分狼狽。（民視提供）

然而，這場看似火爆的場面，幕後卻是另一番「奇景」。慘遭落水的劉至翰，竟然樂在其中，大讚拍攝地點美如度假勝地，還自封「海龜」在清澈海水中優游自在，直呼：「落水也很享受。」只是這場重頭戲三人最後都累壞，也發現聲音都啞掉了。

劉至翰在《好運來》幽會小三遭妻抓包，打鬥時不慎落海。（民視提供）

賴芊合（右）在《好運來》火力全開，於遊艇開打老公劉至翰（左）及小三吳欣樺。（民視提供）

飾演小三的吳欣樺透露為了這場重頭戲，凌晨四點半就出門，卻在搖晃的遊艇上被操到「靈魂出竅」，不僅頭暈目眩、狂吐不止，連導演剛講完戲都秒忘，只能狂問旁邊：「我現在要幹嘛？」更慘的是，穿著厚重濕透的浴袍在悶熱船艙裡拍攝，簡直像在蒸桑拿，讓她直呼：「快要乾成人乾！」追逐戲更是讓她邊跑邊怕穿幫、怕摔跤，回家才發現全身傷痕累累，但還是很感動體驗到八點檔中極具張力的重要橋段。

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