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李珠珢SOLO服被爆「抄襲河智媛」 粉絲氣炸：根本沒說自己設計

李珠珢（右）與河智媛（左）曾穿過款式類似的表演服。（資料照、翻攝自IG）李珠珢（右）與河智媛（左）曾穿過款式類似的表演服。（資料照、翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦韓籍啦啦隊女神李珠珢人紅是非多，近期接連被爆出耍大牌、非C位不站等爭議，而她先前在SOLO舞台時所穿的天使造型表演服，今（8）卻被網友爆出抄襲，引起討論。

李珠珢上個月26日在舞台上進行獨秀表演，當天身上穿著白色薄紗搭配藍色亮面平口內搭，整體仙氣滿滿。不過今日卻被網友發文指出，李珠珢在表演完後受訪時透露，這套服裝是她在韓國親自設計，認為很符合Fubon Angels的形象，但早在去年11月時，樂天桃猿啦啦隊「韓籍3本柱」之一的河智媛就曾穿過同款表演服，讓原PO質疑「買現成的設計改顏色說是自己的設計，這不是抄襲是什麼？」

文章曝光後，立即掀起網友討論，不少人直呼「原來早就有一樣的衣服了啊！」、「有點神奇」，不過隨即有粉絲跳出質疑李珠珢的「親自設計」說法是否真實，指出李珠珢受訪當時，只有提及服裝很適合Fubon Angels，並希望未來能跟另外兩位韓籍隊友李雅英及南珉貞一起穿，根本沒有提到該服裝為自己設計，紛紛痛批原PO「為黑而嘿，丟臉欸，看看完整影片好嗎？」、「吃飽撐著沒事幹嗎？不要再為了黑而黑好嗎？」

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