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娛樂 最新消息

余祥銓為愛女存「百萬禮金」！突喊想和鹿希派交換人生

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓、徐新洋、鹿希派、焦曼婷四位星二代接下Yahoo奇摩、緯來電視網職場體驗節目Yahoo《星二代很忙內》，將挑戰不同工作，體驗各行各業的艱辛，揭露職業特色與生存之道，余祥銓和徐新洋一開始就接受了高強度面試考驗，余祥銓自嘲第一關就被問：「你是不是靠爸才走到今天？」讓他當場語塞。

余祥銓參與職場體驗節目Yahoo《星二代很忙內》錄製，接受一連串高強度面試考驗（Yahoo奇摩提供）余祥銓參與職場體驗節目Yahoo《星二代很忙內》錄製，接受一連串高強度面試考驗（Yahoo奇摩提供）

聊到「靠爸」標籤，徐新洋坦承起初有些排斥，但後來看開了：「這個控制權不在我手上。」余祥銓也認同說：「我就是余天的兒子，我們無法選擇父母，就好好走自己的路。」徐新洋笑說最想與余祥銓交換人生一天，觀察育兒生活後再考慮要不要生小孩，余祥銓則想和鹿希派交換「想年輕一回！」

徐新洋錄製Yahoo《星二代很忙內》。（Yahoo奇摩提供）徐新洋錄製Yahoo《星二代很忙內》。（Yahoo奇摩提供）

而隨著身份從「星二代」升格為人父，余祥銓育有愛女「小元寶」，徐新洋則於2023年與俄羅斯妻子Soa結婚，兩人都被問到是否期望未來孩子接棒演藝事業。他們不約而同表示，一切尊重孩子意願，同時也會考量未來產業趨勢。

余祥銓更已超前部署，每年為女兒定存30萬元、持續六年，預計等到她滿18歲時，作為成年禮送上百萬元禮金，學費另計、不包含在內。他也強調，不會一次性給孩子太多資源，以免養成揮霍習慣。

余祥銓和徐新洋即將面對的實境任務，兩人坦言最沒把握的就是清潔類挑戰，像是清理下水道或打掃環境。徐新洋直言「怕蟑螂」，余祥銓更怕「髒、臭、老鼠」，兩人笑說：「如果有獎金也許可以拚一下！」徐新洋更開玩笑：「給我10萬我就去做！」相對的，若是財經類挑戰，擁有股票營業員執照的徐新洋自信滿滿；余祥銓則豪氣表示：「就算要開飛機也行！」

《星二代很忙內》節目宗旨是讓星二代展現真實能力，兩人提到若真的有機會打給爸爸求救，徐新洋笑說「為了面子，絕對不打」，而余祥銓則自嘲「我可能第一集就打了哈哈哈！」訪談過程中，徐乃麟突然打電話來關心錄影情況，顯見父愛如山；余祥銓則分享余天最近才打來問「要不要叫外送吃晚餐」，卻被他回應：「爸，我在錄影不在家！」

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