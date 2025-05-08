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娛樂 電視

大嘴巴解散陷低潮！懷秋離開台灣追夢 曝家人難諒解起摩擦

〔記者林欣穎／台北報導〕懷秋擔任公視節目《誰來晚餐16》來賓，拜訪台南露天電影放映師家族，在節目中分享事業面臨低潮的心路歷程，懷秋憶起之前在「大嘴巴」解散後，其實也有過一段低潮期。他表示雖然自己盡量不去用「低潮」這種較為負面的邏輯去思考當時的狀況，但他也坦承那段日子的確是滿憂鬱的。

懷秋擔任《誰來晚餐16》來賓，分享低潮期的心路歷程。（公視提供）懷秋擔任《誰來晚餐16》來賓，分享低潮期的心路歷程。（公視提供）

懷秋因為想追尋演員夢想選擇再次進修，把手上所有工作邀約都推掉，離開演藝圈一陣子，飛回去美國洛杉磯上表演課。張懷秋這個選擇在當時也無法讓家人理解，他說道：「比較沒有辦法理解的是我媽媽，因為媽媽覺得演藝圈就唱歌唱得好好的，那時候跟媽媽的摩擦會比較多一點。」

張懷秋是這次受訪家族成員璞元的偶像，而兩人在2015年因為拍攝電視劇《必娶女人》認識，璞元當時是製片助理，這次是兩人時隔10年後再次見面。回憶起當時相識的過程，懷秋表示當時對璞元的印象很深刻，因為每次在片場相遇時，對方都會用很誇張的語氣喊「懷秋～你是我的偶像」，原以為對方只是在逗自己開心，但相處久了發現好像真的跟對方很投緣。

懷秋坦言當時大嘴巴解散時一度陷入低潮。（公視提供）懷秋坦言當時大嘴巴解散時一度陷入低潮。（公視提供）

懷秋坦言其實當時正處於對自己的演技自我懷疑的階段，遇到璞元熱情的支持，意外成為當時內心的一個靠岸，他表示：「因為我在拍那部戲的時候，其實對我來說是有困難度，簡單來說就是表現得不好，常常到現場有時候會自我懷疑，或是在自我責怪。那時候看到他，至少在片場，會讓我覺得生活還是繼續的很美好；他在我拍戲的那段時間中對我來說很重要。」

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