鄧麗君日本經紀人揭她私下面「很強勢」！過世前一週最後通話揪心

鄧麗君逝世30週年，各地歌迷到「筠園」送花悼念她。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／新北報導〕永遠的巨星鄧麗君逝世至今30年了，但歌曲仍一再傳唱，今（8日）是她的忌日，鄧麗君文教基金會在她長眠地金寶山「筠園」特別舉辦30週年紀念音樂會，曾和她合作長達23年的日本經紀人舟木稔專程飛來台灣參與追思，問到鄧麗君私下個性，他也全說了。

鄧麗君忌日，日本大阪歌迷會也表達思念。（記者陳慧玲攝）

92歲的舟木稔透露：「和鄧麗君相處23年，剛遇到她時覺得非常安靜、文靜，很有氣質和品格，但一起工作後發現她很強勢，有意見會表達出來。」

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鄧麗君經紀人也誇她：「她很孝順，對兄弟姊妹也很好，日本找不到這樣的女生，對周遭同事都很貼心，還會送禮物給大家，很多新人都想在她身邊，和她一起工作。」

鄧麗君日本經紀人舟木稔（左）和鄧麗君三哥（右）。（記者陳慧玲攝）

提到最難忘的事情，鄧麗君經紀人說是在她過世前一週的最後一次通電話，舟木稔說：「那一年（1995）四月末，她打來電話，彼此問候健康嗎，提到有個工作錄音行程想要確認，因為不確定要在台灣還是香港錄音，所以當時約定『下周見面吧！』她要和媽媽確認之後再說，結果隔一周，看到新聞她已經在棺木裡了，很遺憾沒看到她最後在世模樣，非常難過，剛開始我以為是假新聞，腦袋空白。」

鄧麗君經紀人說：「30年後還是有很多人喜歡、愛戴她，日年輕朋友也傳唱她的歌。」他最想告訴鄧麗君：「妳還是國際巨星！」

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