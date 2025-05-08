晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

修杰楷新戲霸榜Netflix7週 難忘long stay拍全家福照：很珍貴

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷參與演出的TVBS影集《小娘惹之翡翠山》播出後收視攀升，他身為全劇唯一台灣演員與有榮焉，得知收視好消息表示：「非常感謝很多朋友都喜歡這部戲。」透露太懷念當時long stay，很想再次體驗新加坡的拍戲過程。

修杰楷在《小娘惹之翡翠山》飾演開明的父親。（TVBS提供）修杰楷在《小娘惹之翡翠山》飾演開明的父親。（TVBS提供）

《小娘惹之翡翠山》在新加坡、馬來西亞引起現象級熱潮，不但達到破百萬觀看次數，在當地OTT串流平台Netflix更創下首播就奪排行榜第一的紀錄，將韓國熱門劇《比天堂還美麗》、《苦盡柑來遇見你》甩在身後。

《小娘惹之翡翠山》自開播以來，吹起一股「娘惹風潮」，在台灣收視穩定攀升，劇中的娘惹服飾、食物與風俗，都引起不少討論。而在新加坡、馬來西亞開播沒多久就在當地新傳媒頻道創下超過135萬的觀看人次，在Netflix首播隔天還直衝當地排行榜第一，之後又7週穩居「10大熱門電視節目」榜單。修杰楷感謝觀眾創造好成績，他分析：「每個時代都會有很多關於親情、愛情，還有友情的故事，會受到這麼多人喜歡，我想應該都是從故事當中找到一些共鳴吧！」

劉怡伶（右）在《小娘惹之翡翠山》與陳莉萍之間的親情感動不少觀眾。（TVBS提供）劉怡伶（右）在《小娘惹之翡翠山》與陳莉萍之間的親情感動不少觀眾。（TVBS提供）

《小娘惹之翡翠山》週日將播出女主角心娘為好友小慧出頭，與青梅竹馬阿力、小老鼠對抗惡勢力黑龍，最終導致黑龍被殺，阿力和小老鼠被捕，心娘自責不已，跪在祠堂落淚懺悔，修杰楷飾演的父親張金河，對心娘認錯，盡顯不捨之情，他與妻子打破當時重男輕女觀念，開始思考為心娘的未來鋪路。一日心娘在路上巧遇失聯已久的養母阿珠，她一路追蹤，最後和阿珠相認，心娘陪著阿珠在鳳梨園打工，遇到命中注定的男友祖業。

張哲通在《小娘惹之翡翠山》飾演祖業，劇中讓2位主角為他傾心。（TVBS提供）張哲通在《小娘惹之翡翠山》飾演祖業，劇中讓2位主角為他傾心。（TVBS提供）

修杰楷對《小娘惹之翡翠山》的共鳴來自於家庭，他透露儘管殺青一陣子，仍難忘一個拍照鏡頭，他說：「我很難忘在庭院拍了一場全家照片的畫面，因為戲中有很多家人因為一些事情離開了，所以那場戲算是很珍貴的全家福。」他此次長期在新加坡、馬來西亞拍攝，和當地演員建立好交情，直呼：「非常開心，是一個很棒的體驗。」還許願未來有機會重回當地拍戲。《小娘惹之翡翠山》每週日晚間10點至12點，於TVBS 42台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中