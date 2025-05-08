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娛樂 音樂

台灣今年唯一場次！孫燕姿高雄巨蛋開唱票價曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「天后」孫燕姿慶祝出道25周年巡演《就在日落以後》，8月16、17日將在高雄巨蛋開唱，也是她出道以來首度攻唱高雄巨蛋，訊息曝光隨即掀起暴動，網友們紛紛瘋喊：「幸福來的太突然！」、「每個人的青春都有一首孫燕姿！」、「燕姿一開口全身回憶就湧上來啦！」

孫燕姿高雄巨蛋售票倒數。（Make Music提供）孫燕姿高雄巨蛋售票倒數。（Make Music提供）

大家摩拳擦掌準備搶票，今天主辦單位正式公布6種票價及座位圖，孫燕姿 「就在日落以後」巡迴演唱會高雄場將於5月11日國泰世華CUBE信用卡及世界卡卡友優先購、12日Live Nation會員預購、13日拓元售票全面開賣以及台灣大哥大/MyVideo專區，購票採實名制。

孫燕姿高雄巨蛋售票倒數。（Make Music提供）孫燕姿高雄巨蛋售票倒數。（Make Music提供）

孫燕姿高雄巨蛋售票倒數。（Make Music提供）孫燕姿高雄巨蛋售票倒數。（Make Music提供）

主辦單位更再度強調：「今年台灣確定只會有高雄8月16、17日兩場，並沒有其他場次的演出規劃，大家請勿聽信謠傳，不要購買非官方、來路不明的黃牛票，避免被詐騙，一切都以官方公告為主。」拓元售票https://tixcraft.com/activity/detail/25_yanzi

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