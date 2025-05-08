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娛樂 日韓

「腦性女」尹邵熙《魔鬼2》聰明魅力升級！數科一把罩

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕32歲韓星尹邵熙是圈內「腦性女」代表，在德國出生的她，後來回韓念世宗科學高中、韓國科學技術院，近來在《魔鬼的計謀：死亡密室》精湛表現圈粉。

尹邵熙上《魔鬼的計謀2》受矚目。（翻攝自Netflix）尹邵熙上《魔鬼的計謀2》受矚目。（翻攝自Netflix）

尹邵熙早在2013年踏入演藝圈，拍過tvN《一起吃飯吧》、《不要戀愛要結婚》等作品，不過她在《大腦性感時代-問題男人》和《赤裸的世界歷史》等節目中展現深厚的科學知識，出色的解決問題能力更受關注。

以下微劇透：

尹邵熙在《魔鬼的計謀2》第一場主賽「腐敗警察」中抽到「小偷」，接著靠穩健步伐拿下最多「皮斯」，魅力更加升級；不過她在記者會上曾表示，自己不愛競爭，也曾拒絕過其他生存節目的邀請，這次是因看到熟悉的演員參與過《魔鬼的計謀》第一季，於是決定參加。

尹邵熙曾被封為「鑽石型」的耀眼新人，在數學、科學兩科都很出色，更提前從科學高中畢業，於2011年進入韓國科學技術院的生物化學工程系就讀；韓媒報導，她繼承建築系教授父親的良好DNA，也曾和《魔鬼的計謀》第一季冠軍河錫辰合作戲劇，兩人早已認識。

尹邵熙拍過不少戲劇，是圈內「腦性女」代表。（翻攝自IG）尹邵熙拍過不少戲劇，是圈內「腦性女」代表。（翻攝自IG）

《魔鬼的計謀》第一季播出後廣受關注，進入Netflix23國前十大榜單，全新第二季本週上線，強化比賽規則、場景，競爭更加激烈：《魔鬼的計謀：死亡密室》目前上架4集，13日公開5至9集，20日公開最終10至12集。

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