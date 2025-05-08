《棒棒堂》拿鐵遭控家暴！「分手妹」陳佩佩揭2年前離婚真相

「分手妹」陳佩佩指控前夫「拿鐵」許豪恩家暴。（翻攝自臉書、IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有著「分手妹」稱號的陳佩佩2022年10月與《模範棒棒堂》男星「拿鐵」許豪恩宣布離婚，沒想到事隔近2年半，女方昨（7）無預警發文爆料當年情斷真相，指控對方離婚前後多項行為失當。

陳佩佩在IG限時動態發文怒罵前夫「拿鐵」，直言「世界不是繞著你轉，所有人都因為怕你生氣，寵著你，我沒有要當那個繼續幫你擦屁股的人。」表示自己在與家人連絡時都會突然被對方掛電話，不僅對她大吼大叫、發脾氣，甚至威脅家人要沒收與她的聯繫工具。而拿鐵事後裝沒事的舉動也讓她痛批，「在教會安安靜靜的乖乖牌，讓所有人覺得我脾氣最差？這人設真的立的好。」

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陳佩佩指控，拿鐵在婚前就有暴力行為，「明明知道你會暴力還要結婚我活該，但吵完架離開之後特別折返，回來拿著保溫瓶打爆我的手，隔了幾天，瘋狂美肌，依然遮不住的傷口，不都是事實嗎？」提到雖然婚後不再被前夫暴力對待，但只是因為她開始賺很多錢，「你情緒很穩定不是嗎？剛開始玩當沖你情緒不穩定了，你不打我了，換打更弱小的家人不是嗎？不然為什麼會報警？警察進來我們家房東還來關心呢！」

如今選擇說出一切的原因，陳佩佩認為任何人都不應該受到如此對待，同時也想要呼籲遭受暴力的女性，「暴力一次都是不可以被允許的」。最後不忘向前公公表達謝意，表示在自己發生困難時總是及時給予幫助，即使已經離婚仍願意對她伸出援手，而針對小動作不斷的前夫和前婆婆喊話，「背著我說的所有話，有你們正義的親戚私下跟我說，所以我通通都知道。大家心知肚明就不用再說了。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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