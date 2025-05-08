圭賢《魔鬼的計謀2》太入戲裸身痛哭！強調：學歷並非一切

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕圭賢參與全新一季燒腦韓綜《魔鬼的計謀：死亡密室》，近日上張度練的YT節目《Salon Drip 2》分享拍攝趣事，表示自己非常投入，也產生了戰友愛，某次甚至在淋浴間裸身哭泣，讓製作單位一頭霧水。

《魔鬼的計謀》第二季集結14位玩家，在7天6夜相互競爭，角逐最終總決賽冠軍，「相互猜疑、背叛」成為新一季最大看點；張度練問過，節目上有沒有失去理智的時刻？圭賢說，本來一年難得哭一次的，結果在淋浴間敲著牆壁哭了。

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圭賢上節目分享《魔鬼的計謀：死亡密室》幕後花絮。（翻攝自YouTube）

圭賢自嘲「真的太傷心，彷彿朋友真的離開似的，就連製作單位也無法理解，以為是哪位精神疾病患者來了。」表示原本自以為理智，卻看到自己全新的一面。

聊到為何決定參加這檔節目，圭賢說，起先有些猶豫，後來曾向參加過《大逃脫》的神童請教過，獲對方鼓勵「一定要參加」，讓他放手一搏。

圭賢強調，實際錄製節目後，發現排名並非單純靠「學歷」決定的，參賽者中雖然有許多名校出身的，但學歷並非決定一切；《魔鬼的計謀：死亡密室》每週二於Netflix上架更新。

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