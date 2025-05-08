鄭亦真與母合照像姐妹 被媽抖出兒時「一天哭23小時」

〔記者侯家瑜／台北報導〕這週日就是母親節，中天新聞網近期推出溫馨企劃《最想說的話，給最愛的您》，每天公開一則台內主播與媽媽的合照與心內話，邀大家一起珍愛母親。而中天主播鄭亦真為了響應這個有意義的活動，難得與媽媽在公司宣傳影片中同框，母女倆不約而同穿上粉色系衣服，默契十足。

鄭亦真小時候與媽媽、妹妹。（中天提供）

影片中，鄭亦真秀出媽媽結婚時身穿紅色旗袍配上白色毛披肩的照片，鄭亦真看了直呼：「媽，妳看起來太美了吧！」母女對談的過程，鄭媽媽爆料鄭亦真小時候很愛哭，半夜怎麼哄都不睡覺只會哭：「24小時會哭到23小時，只有出去玩不會哭！」而鄭亦真則是感謝媽媽用滿滿的愛養育她長大。

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鄭亦真從小就被媽媽的自律與生活態度所影響，提及媽媽每天都堅持慢跑，而且也很會打扮，遠看就像三十幾歲的年輕人，她也笑說：「從我國中開始，常常有人以為我們是姐妹，小時候我還會因此吃醋，但現在回想起來，只覺得很驕傲。」而求學階段讓鄭亦真打下穩固基礎的關鍵，就是媽媽的嚴格教導：「雖然媽媽很嚴格，但對於我所選擇的志向卻非常尊重。」

鄭亦真（右）與母合照像姐妹。（中天提供）

不光外型像姐妹，鄭亦真和媽媽的感情也向好姐妹一樣無話不說，會一起泡溫泉、喝下午茶，這樣的母女相處模式對她來說是生活中很重要的一部份：「媽媽用她的方式，讓我在繁忙的工作中，總是能夠感受到家庭帶來的溫暖力量。」鄭亦真也透露，從國小到高中，媽媽每天都會親手準備便當，中午就到校門口把熱騰騰的便當交到她手上，趁著母親節之際，鄭亦真也感性表達：「當時總覺得一切都理所當然，現在回頭看，才知道這份母愛的背後是多麼不容易」。

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