晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭亦真與母合照像姐妹 被媽抖出兒時「一天哭23小時」

〔記者侯家瑜／台北報導〕這週日就是母親節，中天新聞網近期推出溫馨企劃《最想說的話，給最愛的您》，每天公開一則台內主播與媽媽的合照與心內話，邀大家一起珍愛母親。而中天主播鄭亦真為了響應這個有意義的活動，難得與媽媽在公司宣傳影片中同框，母女倆不約而同穿上粉色系衣服，默契十足。

鄭亦真小時候與媽媽、妹妹。（中天提供）鄭亦真小時候與媽媽、妹妹。（中天提供）

影片中，鄭亦真秀出媽媽結婚時身穿紅色旗袍配上白色毛披肩的照片，鄭亦真看了直呼：「媽，妳看起來太美了吧！」母女對談的過程，鄭媽媽爆料鄭亦真小時候很愛哭，半夜怎麼哄都不睡覺只會哭：「24小時會哭到23小時，只有出去玩不會哭！」而鄭亦真則是感謝媽媽用滿滿的愛養育她長大。

鄭亦真從小就被媽媽的自律與生活態度所影響，提及媽媽每天都堅持慢跑，而且也很會打扮，遠看就像三十幾歲的年輕人，她也笑說：「從我國中開始，常常有人以為我們是姐妹，小時候我還會因此吃醋，但現在回想起來，只覺得很驕傲。」而求學階段讓鄭亦真打下穩固基礎的關鍵，就是媽媽的嚴格教導：「雖然媽媽很嚴格，但對於我所選擇的志向卻非常尊重。」

鄭亦真（右）與母合照像姐妹。（中天提供）鄭亦真（右）與母合照像姐妹。（中天提供）

不光外型像姐妹，鄭亦真和媽媽的感情也向好姐妹一樣無話不說，會一起泡溫泉、喝下午茶，這樣的母女相處模式對她來說是生活中很重要的一部份：「媽媽用她的方式，讓我在繁忙的工作中，總是能夠感受到家庭帶來的溫暖力量。」鄭亦真也透露，從國小到高中，媽媽每天都會親手準備便當，中午就到校門口把熱騰騰的便當交到她手上，趁著母親節之際，鄭亦真也感性表達：「當時總覺得一切都理所當然，現在回頭看，才知道這份母愛的背後是多麼不容易」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中