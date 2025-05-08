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周渝民女兒稱「爸爸只會3件事」 告訴老師：軟爛躺著打電動

〔記者蕭方綺／台北報導〕周渝民20歲那年踏入演藝圈，2001年第一次出演偶像劇《流星花園》後，就此興起了他對演戲的嚮往，爾後也陸續主演了幾部電視劇，只是正當他充滿興趣，想紮紮實實地好好學習表演、琢磨演技時，恍如有個原罪般的框，就這麼硬生生地套住了他。「我想看我能夠為現場多做什麼，同時吸收一些養分，但大家卻更在意拍得帥不帥、有沒有拍出偶像帥氣的樣子。」

周渝民其實很困擾自己被帥氣綁住。（ELLE提供）周渝民其實很困擾自己被帥氣綁住。（ELLE提供）

好在當初因首部戲結緣的蔡岳勳導演，成了他演員道路上的人生導師。「我們都是從《流星花園》出來的，所以一直以來，我都會跟他們講，『即便我不太聯絡，但那些一起走過的日子、你們對我的好，我都會記住。』他們對我在這行的定錨非常重要，讓我知道什麼叫演員，什麼叫藝人，自我原則該擺在哪。」當他碰壁時，陷在不確定的困惑中、受委屈不舒服時，都會想起這些人曾經的諄諄教導，始終將這群初入行相識的良師益友放在心上。

一路演戲到現在20多年的周渝民，談到他在進去任何角色時，「老實講，也許我只從我演的角色開發了80%的能量而已，還有20%是覺得遺憾的。我自認演過的角色，沒有一個是會讓我覺得好棒，達到100分，更多的是在拍完戲殺青後，回想自己在某時某地的拍攝，一耿耿於懷有哪幾秒的表演是有問題的。」

他自嘲，「我覺得我遇過最難相處、最難搞的人就是我自己，所以我有很長一段時間會跟自己對話，在內心自我溝通。」加上他清楚知道自己的雷區在哪，只是在工作上有人踩到他地雷，基本上他都會往肚裡吞。「所有的一切都是我要誠實面對自己，去解決、調整而已。」

正因如此，沒有拍戲、平平靜靜過日子的周渝民，稱他最大的興趣就是「喜歡一個人放空發呆」。進而笑說，基本上就像他女兒跟小學老師描述他這個爸爸在家就只做3件事：軟爛躺著打電動、吃飯和睡覺。「我完全不會出門，也不會跟外界任何人聯絡。因為藝人這個行業充滿冒險，太過豐富精彩，會聽到很多聲音，拍戲又總是要拼盡全力。所以我每天在家都會有一段時間，像是等老婆、小孩都睡著後，再獨自享有安靜片刻，讓我能代謝身心靈，這是屬於我自己的小確幸。」

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