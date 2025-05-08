胡婉玲領軍中央社革新 范琪斐有異見

對於胡婉玲帶領中央社的新革新，資深媒體人范琪斐昨發文直白表示，她對中央社有意改革非常歡迎，但認為其改革的方式有點像從平面恐龍變成做影音的恐龍，「也許進化個一百年，但還在侏羅紀。」

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范琪斐坦言中央社的文章，她其實還蠻常看也會引用，「因為中央社的最強項，就是相較於一般的商業媒體錯誤率比較低；如果改了以後，失去這個公信力，我不知道我為什麼還要看中央社。」

最後范琪斐說：「改革的人，真的知道自己的強弱項在哪裡嗎？」