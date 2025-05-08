胡婉玲領軍中央社革新 范琪斐有異見
中央社社長胡婉玲。（記者廖振輝攝）
〔記者林南谷／台北報導〕中央社社長胡婉玲4日在臉書發文表示，本月5日是中央社重要一天，將試營運「央社影音新聞」，從週一到週六，每天中午12:30、晚間19:00，「我們透過YouTube平台上架播送當日精選影音新聞，選擇在這個時代再出發，不只是要多一個新聞管道，而是要讓這個101歲的資深新聞機構，邁向下一個嶄新的世紀。」
對於胡婉玲帶領中央社的新革新，資深媒體人范琪斐昨發文直白表示，她對中央社有意改革非常歡迎，但認為其改革的方式有點像從平面恐龍變成做影音的恐龍，「也許進化個一百年，但還在侏羅紀。」
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范琪斐坦言中央社的文章，她其實還蠻常看也會引用，「因為中央社的最強項，就是相較於一般的商業媒體錯誤率比較低；如果改了以後，失去這個公信力，我不知道我為什麼還要看中央社。」
最後范琪斐說：「改革的人，真的知道自己的強弱項在哪裡嗎？」
胡婉玲日前在個人發文表示，擁有101年歷史的中央社，過去以供應圖文新聞為主，直到30年前1994年，開始接觸影音領域，走得不算快但始終在路上，「如今媒體生態迅速改變，社群與自媒體崛起，每個人都是發聲者；藉由網路，原本形式各異的報章雜誌、廣播、電視等媒體通通有發布文、圖、照片、影音的多元能力；而我們也意識到，中央社的新聞不再只是提供給媒體運用的資訊，更可以是全民可依賴的訊息來源。」
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