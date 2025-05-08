Mandy被爆劈腿4男？網友整理時間軸 法院也認證「噪音擾民」

汪小菲（右）與馬筱梅（左）新婚婚禮在即，卻風波不斷。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲去年與新歡「Mandy」馬筱梅領證結婚，預計本月補辦婚禮，沒想到近日女方卻被前夫「Robert」指控「帶男人回家」、「叫床叫得超大聲」，讓她氣炸喊告。日前又有微博網友整理出Mandy在2020年到2023年間，婚內同時出軌3名男子的證據，再次引起討論。

據《鏡週刊》報導，有網友以時間軸方式，揪出Mandy在已婚期間出軌3名男子的蛛絲馬跡。內容指出，Mandy與前夫Robert於2018年10月舉辦婚禮，2022年6月打離婚官司，然而早在2020年8月，她就與一名「婚紗男」拍攝婚紗影片，同年10月兩人與友人聚餐時，還被友人曬出親密貼臉照，並標註兩人IG帳號寫下「感謝小情侶們」。

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接著隔月，Mandy開始與一名「房仲男」不斷在IG隔空示愛，雖然沒有兩人同框畫面，卻各自在同地點打卡、於同一間咖啡廳拍照，甚至擺出相似姿勢，男方還曬出和Mandy愛犬的合照。

此外，Mandy在2021年2月與一名「數字男」同遊清境農場，5月一起逛動物園餵水豚，11月一同去萬豪酒店，還在酒店電梯內親密合照。去年1月，Mandy就被拍到和汪小菲出遊，讓網友狠酸「一女吃四男，真時間管理大師」。

Robert也向《鏡週刊》證實，離婚主因是無法忍受Mandy婚內出軌，並曬出2023年法院不起訴處分書。內容指出，法院認定案中所述Mandy「帶不同男性回家過夜」、「噪音擾民」屬實，進一步證實Mandy婚內出軌的傳聞。

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