宥勝復出失敗又爆離婚 兩性專家曝2字主因

宥勝爆出性騷擾事件重創演藝事業，這幾年都是慈惠一肩扛起家庭重擔。（翻攝自宥勝臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宥勝前年因強制猥褻同公司女員工，遭判8個月徒刑、二審緩刑5年，上個月曾嘗試復出但失敗，7日更爆出老婆林慈惠疑似為兒女未來，心死與宥勝切割已離婚，對此，宥勝經紀人回應本報：「我收到的回覆是，不再對外回應。」並無否認離婚消息。

今（8）日上午，兩性作家欣西亞發文表示，想也知道是上次說要復出拍片試水溫，結果發現...這水過於滾燙啊，「配偶欄空白，表示慈惠斷尾求生，畢竟團購業績因為宥勝大幅影響，乾脆切割，試圖挽救金錢上的失血。」

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欣西亞說，慈惠當初身為宥勝經紀人，在男生犯錯之下，非但沒在第一時間跟受害者員工誠心道歉，竟然還下指導棋教唆被害人勾串，這麼做為的是什麼？是錢途，「現在用配偶欄空白以示離婚，向外表明雙方已無夫妻關係，為的還是什麼？是錢途。」

以配偶欄空白的方式宣告離婚，欣西亞覺得效用不大，「大家千萬別忘記判決書山連法院都認證夫妻倆無道歉之意，但我也不是要他們全家喝西北風，畢竟有孩子要養，有什麼工作合適？我覺得可以工地做工、去做外送、去物流公司送貨，也可以去做高樓清洗玻璃。」

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