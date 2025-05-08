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娛樂 最新消息

民心盡失花蓮王 他高喊：出來投票，就會贏！

傅崐萁日前抱怨「年輕人都以為我在危害國家」、「我到底做錯了什麼？」，引發熱議。（資料照）傅崐萁日前抱怨「年輕人都以為我在危害國家」、「我到底做錯了什麼？」，引發熱議。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全台國民黨立委罷免案進入二階最後倒數，被公民罷團視為「頭號敵人」國民黨立院黨團總召傅崐萁二階連署也在近日送出。國家安全研究學會理事長范世平、國策研究院副院長郭育仁7日發布傅崐萁罷免案民調，數據顯示若明天投票，同意罷免票為31.59％，不同意罷免票為13.78％，同意罷免大幅領先不同意。

國家安全研究學會指出，過往大家都認為花蓮藍大於綠，但這次民調顯示，大罷免案已經突破藍綠在花蓮的框架，罷免案的支持度為40.1％，不支持度為40.9％，兩者已經打平，換句話說藍營優勢在花蓮已不存在。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也發文引述連接《自由時報》報導並痛批：「民心盡失的花蓮王，出來投票，就會贏！」

該學會分析，會造成此狀況主因有二，其一為藍軍投票意願不如綠營高，民調顯示民進黨支持者中有87.8％支持罷免，而國民黨支持者僅有74.2％反對罷免，足足少了10％ ；第二個原因為中間選民的投票意願，中間選民中有43.5％支持罷免，僅有31.0％不支持罷免。

民調樣本結構交叉分析，學會發現，同意罷免者（39.4％）之中有80.2％會去投票，換算佔比為31.59％；不同意罷免者（40.9％）之中僅有33.7％會去投票，算換佔比為：13.78％，若明天就是投票日，傅崐萁將會以超過17％的懸殊比例被罷免。

此外，針對「若傅崐萁遭罷免，是否支持傅崐萁回鍋參選花蓮縣長？」民調顯示，支持者僅有26.3％，不支持者高達53.1％，顯示就算是國民黨支持者也認為花蓮傅家天下的時代已經過去，有過半花蓮人反對傅崐萁回鍋參選縣長。

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