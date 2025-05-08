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珍妮佛‧安妮斯頓家中驚魂！男子駕車猛撞豪宅大門被捕

好萊塢女星珍妮佛‧安妮斯頓位於洛杉磯的豪宅週一遭歹徒駕車衝撞。（美聯社資料照）好萊塢女星珍妮佛‧安妮斯頓位於洛杉磯的豪宅週一遭歹徒駕車衝撞。（美聯社資料照）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯（Los Angeles）警方當地時間週一（5日）拘捕了1名48歲男子，此人涉嫌駕車衝撞好萊塢女星珍妮佛‧安妮斯頓（Jennifer Aniston）位於貝萊爾（Bel-Air）豪宅的大門。

綜合外媒報導，洛杉磯警察局發言人伊姆（Tony Im）表示，警方週一下午12時20分接獲報案稱，艾若爾大道（Airole Way）900號街區發生車禍。員警趕抵現場時，1名保全人員正持槍喝斥倒臥在地的嫌犯。

警方已確認嫌犯是48歲的卡威爾（Jimmy Wayne Carwyle），他因涉嫌重罪破壞被逮捕。卡威爾在衝撞事件中受到輕傷，向警方抱怨背部疼痛，隨後被送往醫院治療。

截至週二（6日）上午，卡威爾被拘押在洛杉磯收押中心，並不得保釋。目前檢方尚未對他提出任何正式指控。

事發時，56歲的珍妮佛‧安妮斯頓正在家中，但並未與嫌犯接觸。洛杉磯警察局「威脅管理組」已接手辦案，正在調查犯案動機。消息人士指出，嫌犯有輕罪前科，但此前並未涉入任何與珍妮佛‧安妮斯頓有關案件。

據保全公司記錄，珍妮佛‧安妮斯頓於2012年以約2100萬美元（約新台幣6.４億元）購入這座位於貝萊爾的豪宅，佔地3.4英畝，擁有海景和城市景觀。珍妮佛‧安妮斯頓曾在2015年與演員前夫賈斯汀·瑟魯（Justin Theroux）在此舉行婚禮，兩人於2018年離婚。

珍妮佛‧安妮斯頓的經紀公司拒絕對事件發表評論。洛杉磯執法部門人士強調，事件突顯了名人加強高層級現場保安的必要性。

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