（影音）新聞主播大膽吃過期3個月豆花 結果呢？

主播王顯瑜吃過期3個月豆花。（翻攝自王顯瑜臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕鏡新聞主播王顯瑜小時候對「保存期限」有潔癖，食物如牛奶只要超過包裝上日期，就算只過了幾小時，他也碰都不碰，成年後有賺錢，反而能省則省。

現在的王顯瑜，透過新聞報導學到的撇步是：食物包裝上列印其實是「最佳賞味期限」，而非「一過了這個日期就會爆炸」的保存期限，他說：「絕大多數的食物，只要沒有明顯變質、沒有發霉、沒有發臭，其實真的不用糾結它包裝上的日期，想吃就吃，想喝就喝。」

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王顯瑜昨晚回家肚子有夠餓，打開冰箱找到一盒豆花，正要大快朵頤，發現這盒豆花好像過期了，「但我打開來聞沒有任何異味，豆花也沒有變質，淺嚐一口，味道也沒有走鐘，我就還是開心的把豆花吃完了。」

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發文中，王顯瑜特別列出「免責聲明」，指他形容的是自己飲食習慣，「如果今天你是開餐廳業者，那麼還是請你依照法律，食材過期了就不要用了，再者，可能因為我從小衛生習慣不太好，所以訓練出一個鐵打的腸胃，現在幾乎吃什麼都不怕。」

此外，王顯瑜也分享開箱影片，強調不是要鼓勵大家天天去翻廚餘來煮晚餐，「只是要告訴大家

，如果你是深夜回家社畜，回到家肚子餓餓但冰箱空空，那偶爾來一杯過期3個月的豆花，也是沒有關係的。」

相關影片：〈影片取自王顯瑜臉書，如遭移除敬請見諒〉

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