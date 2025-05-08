《馴龍高手》曝新預告！傑瑞德巴特勒猛讚真人版「更沉浸其中」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠全新真人版《馴龍高手》曝光「IMAX篇」新預告，帶領觀眾重訪深受影迷喜愛的世界，還有再次見證「小嗝嗝」與「沒牙」之間動人的友情。曾為動畫版配音的傑瑞德巴特勒回歸演出他曾獻聲的維京首領史圖依克，直說對片中場景印象深刻，「當親身經歷那些佈景，大家會被那種能量所感染，並相信這個故事。」

超萌「沒牙」在真人版《馴龍高手》寫實化，和梅森塔姆斯上演動人情誼。（UIP提供）

《馴龍高手》系列靈感來自葛蕾熙達柯維爾的《紐約時報》暢銷童書系列，由夢工廠動畫打造、三度獲奧斯卡提名並榮獲金球獎的迪恩戴布洛伊執導，動畫三部曲累積全球票房高達16.3億美金（約台幣495.03億元），並獲得4項奧斯卡提名，之後更延伸出5部短片、3部動畫影集、7款改編遊戲，同時也推出舞台劇。

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導演迪恩戴布洛伊回歸執導真人版，形容是一次得以實現當年未竟夢想的機會，「我和克里斯桑德斯當時是以替換導演與編劇團隊加入第一部動畫，只有15個月的時間重寫劇本並完成整部電影，當時因為製作進度非常緊湊，有很多構想不得不擱置。」如今透過真人拍攝，他也表示希望以「真正可信的方式」呈現龍的存在。

傑瑞德巴特勒（右）回歸真人版《馴龍高手》詮釋史圖依克，和梅森塔姆斯飾演父子。（UIP提供）

片中主要場景「博克島」是在北愛爾蘭包括貝爾法斯特、北海岸的丹瑟韋里克城堡以及托利摩森林等多個地點搭建而成，製片大衛凱恩也表示，將一部成功的動畫作品改編為真人電影面臨各種挑戰，「不光是龍的尺寸問題，你要重拍一部備受喜愛、備受珍視的作品，向原作致敬，並讓原本的粉絲滿意，同時也要為這部片帶來新意與全新的觀影體驗。」

回歸演出史圖依克的傑瑞德透露這次改編「比起動畫版更具威懾感」，但他並不認為這是壞事，「這次的真人版讓人更有參與感、更沉浸其中。我真的很期待看到最終成果，因為我覺得這部電影的每一秒都彌足珍貴。」除了傑瑞德，主要演員還包括《闇黑電話》梅森塔姆斯、影集《最後生還者》妮可帕克飾演亞絲翠，以及《活人甡吃》尼克弗洛斯特等人。

真人版《馴龍高手》動人致敬原版動畫。（UIP提供）

劇情描述在崎嶇的博克島上，維京人與龍族世代為敵，而小嗝嗝卻與眾不同。身為首領史圖依克之子，他的聰明機智卻常被忽視，當他打破數百年來的傳統，與令人畏懼的「夜煞」沒牙成為朋友後，挑戰了維京人的傳統與偏見，這段出乎意料的深厚友情不僅揭示了龍的真實本性，也動搖了維京社會的根基。

在與英勇的亞絲翠以及古怪鐵匠戈伯的陪伴下，小嗝嗝面對一個因恐懼與誤解撕裂的世界。當一個古老的威脅浮現，危及維京人與龍族之際，小嗝嗝與沒牙的友誼成為開創未來的關鍵，他們必須一同踏上通往和平的艱辛旅程，突破世界的界限，並且重新發掘英雄與領袖的真正意義。《馴龍高手》將於6月11日在台上映，IMAX版同步登場。

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