圍棋女神和施柏宇爆「神秘關聯」 驚喜賣關子：造型很突破

〔記者蕭方綺／台北報導〕由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演的影集《微醺大飯店1980s》，改編自同名原創沉浸式劇場，日前在高雄舉辦開鏡儀式，製作人高珈琳、徐志怡率導演洪子鵬、編劇吳洛纓與演員一同出席，高雄艷陽讓眾人直呼：「好熱！」

施柏宇（左起）、邵雨薇、李國毅、蔡思韵、黑嘉嘉出席《微醺大飯店：1980s》開鏡。（一念電影提供）

本劇背景設定為1980年代的港都，李國毅、邵雨薇、施柏宇將組成「飯店三劍客」聯手打造五星飯店，帶觀眾踏上懷舊又迷離的時光旅程。其中施柏宇特別蓄鬍和曬黑，新造型一度讓眾人認不出，他笑說：「我飾演的角色本來在跑船，後來才進到飯店工作，原本單獨拍都還好，和他們站一起才發現色差好明顯！」他透露前不久去搭高雄捷運竟被問路，儼然已融入當地生活。

請繼續往下閱讀...

李國毅表示：「高雄真的很熱，民眾也熱情，很喜歡在這邊拍戲放鬆的感覺！」邵雨薇笑說：「身為高雄人，很不習慣自己以復古打扮出現在高雄，蠻有趣的。」「圍棋女神」黑嘉嘉驚喜加入演出陣容，劇中和施柏宇有神秘關聯，是串起事件的關鍵人物。她坦言起初壓力有點大，感謝導演給予很大空間，拍起來沒那麼緊張，也賣關子說「我的造型會蠻突破的」。

李國毅（右起）、邵雨薇、施柏宇在《微醺大飯店：1980s》將組成「飯店三劍客」，聯手打造五星飯店。（一念電影提供）

另一個亮點是香港女演員蔡思韵飾演飯店開幕時重金禮聘的當紅女歌手，周旋在三個男人之間，她形容角色是「敢愛敢恨的野玫瑰」，美艷性感但內心柔軟。被問起最大挑戰，蔡思韵竟笑說是「中文不能太標準」，因為她以前在台灣生活念書，沒有太多口音，這次反而需要練習港腔中文。難得在高雄長時間拍攝，她也直呼：「真的很熱，美食也多。牛肉麵、蛋餅都好好吃，但都要自我提醒不能吃，因為這次很多貼身的衣服，只能淺嚐。」

本劇背景設定為1980年代的港都，李國毅、邵雨薇、施柏宇將組成「飯店三劍客」聯手打造五星飯店，帶觀眾踏上懷舊又迷離的時光旅程。影集《微醺大飯店1980s》改編自沉浸式體驗製作團隊「驚喜製造」旗下的知名獲獎系列IP，劇場演出期間共吸引逾3萬5千人體驗朝聖。影集版的改編特別邀請曾執導備受好評的商戰時代劇《商魂》導演洪子鵬與金鐘編劇吳洛纓強強聯手，以高雄為背景，重現80年代的港都風情。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法