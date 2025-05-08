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娛樂 電視

高冷人設崩了？ 古裝男神被「強撩式告白」攻破

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉學義、胡意旋在主演的仙俠劇《落花時節又逢君》CP感強烈，劇情自第一集便毫無冷場，名場面接連出現，像是兩人被困於花鐘中時，胡意旋主動撲上去聞劉學義，令他在壓抑與心動間徘徊；當胡意旋變成「紅茶花」被劉學義藏進袖中，在他衣襬裡四處亂鑽，讓這位禁慾系神尊內心癢得發燙，觀眾更是笑稱他為「史上最快投降的上神」、「根本就是戀愛腦神尊」，看得姨母心大爆發。

《落花時節又逢君》由劉學義（右）、胡意旋主演。（龍華電視提供）《落花時節又逢君》由劉學義（右）、胡意旋主演。（龍華電視提供）

劉學義憑藉《琉璃》、《千古玦塵》、《念無雙》等作品穩坐「古裝男神」寶座，又被封為「神仙專用戶」，無論是高冷帝君還是腹黑反派，皆以深邃演技深入人心。此次他在《落花時節又逢君》中挑戰花神「錦繡」一角，自幼被中天王欽點為繼承人，背負沉重使命，在神仙威嚴與凡間情感間反覆拉扯。他也表示：「錦繡是我演過最溫柔的角色，嘴硬心軟，對愛情與兄弟都給足安全感。」值得一提的是，這部劇是他首次古裝原音出演，為此花了20天反覆打磨，力求情緒層層遞進。他說，這次配音經驗也讓他未來拍戲時會更替配音員著想，刻意留出更多發揮空間。

劉學義（左）、胡意旋在《落花時節又逢君》CP感強烈。（龍華電視提供）劉學義（左）、胡意旋在《落花時節又逢君》CP感強烈。（龍華電視提供）

劇中有一場高能橋段，紅凝施法失誤意外變身為錦繡，結果她不僅對自己這副「新皮囊」滿懷好奇，還一臉驚訝地摸遍自己，全場笑點不斷。發現變不回去時，那委屈巴巴的模樣，逗弄仙女直誇人家好漂亮，小表情萌翻全場。這場戲完全顛覆神尊的威嚴形象，劉學義無需換上女裝，就將小女孩般的純真神情演繹得細緻自然，反差萌十足，也再度證明他的角色塑造力無死角。

胡意旋靠著《我在大理寺當寵物》、《九義人》、《離人心上》等作品嶄露頭角，甜美的外型與靈動的演技，收穫一票粉絲。此次臨危受命補拍《落花時節又逢君》，一度遭受外界質疑，但她用實力成功逆轉聲量。胡意旋飾演的紅茶花妖紅凝，前期單純天真、執著善良，後期則經歷命運沉浮，展現出四生四世愛恨糾葛的情感層次，表現細膩動人。她感性地表示：「特別感謝劉學義對我說：『你想怎麼演就放開演，我都配合你。』這句話讓我在表演上有了極大的安全感。」

玄幻仙俠愛情劇《落花時節又逢君》已於4/29起在MOD影劇館+、Hami Video影劇館+每日更新上架、龍華電視播出。

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