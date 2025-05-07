甜美港星頭撞牆逾百次！《山忌》10顆鏡頭欲罷不能

袁澧林拍《山忌 黃衣小飛俠》受苦場面一手包辦。（威視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》今（7）釋出正式海報和預告，揭露更多潛藏於山林深處的靈異怪事；劉以豪、袁澧林開場甜蜜登山，接著畫風一轉，誤闖深山禁忌儀式，慘遭噩運糾纏。

外型甜美的袁澧林可說是全片最「慘」角色，幾乎包辦所有「受苦場面」，甚至為戲用頭猛撞牆逾百次，不過她卻笑說，當時撞到欲罷不能，「真的很好玩、很過癮！大概拍了10個鏡頭，每次都至少撞10幾下，總數肯定超過百次以上。」

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袁澧林表示，劇組在牆面備有軟墊，可以放心用力撞，平時總是會有情緒崩潰想撞牆的時刻，現在能把心裡的想法實現，玩得超開心，更自豪說：「拍完後臉上血漬黏滿頭髮，意外很有美感！」

飾演袁澧林男友的劉以豪目睹女友中邪失常，反覆承受多重痛苦打擊，他忍不住說：「演到後來我心裡想，讓我來吧！我想跟她交換！」打趣想挑戰中邪戲。

《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪（左起）、曹佑寧、袁澧林開心登山，卻誤闖神秘山祭儀式。（威視提供）

身為兩人好友的曹佑寧，角色個性直率、不信邪，無視封鎖線及禁止進入的公告，帶著大家誤闖祭祀現場，他慌張之下踢翻血罈，導致儀式中斷，一群人因此惹禍上身。

曹佑寧回憶起拍攝現場的氛圍，心有餘悸說：「如果換作我自己爬山看到那個畫面，真的會嚇壞，當下全身都起雞皮疙瘩。」《山忌 黃衣小飛俠》6月6日在台上映。

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