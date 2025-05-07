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娛樂 最新消息

峮峮「告白」施柏宇喊過癮 《夏日最後的祕密》賣破500萬

《夏日最後的祕密》特別場開賣即秒殺。（阿榮影業提供）《夏日最後的祕密》特別場開賣即秒殺。（阿榮影業提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕青春愛情台片《夏日最後的祕密》上映開出亮眼成績，票房衝破500萬，主演群馬不停蹄展開全台映前映後宣傳；「峮峮」吳函峮百忙之中抽空現身台北戲院與觀眾面對面，人氣超夯，氣氛熱烈。

首次參與電影演出的峮峮飾演個性率直、對喜歡的人敢愛敢恨的校花，嘴巴有點恰卻又不失可愛，網友紛紛留言表示：「好想被峮峮兇。」

峮峮（右）飾演個性率直敢愛敢恨的校花，勇敢告白施柏宇。（阿榮影業提供）峮峮（右）飾演個性率直敢愛敢恨的校花，勇敢告白施柏宇。（阿榮影業提供）

片中峮峮喜歡施柏宇，並勇敢對他告白，談到首次與施柏宇及程予希合作，峮峮表示：「他們都很親切也很逗趣，現場氣氛很自然放鬆，我完全邊拍邊學習，有了這個第一次很珍貴。」

峮峮坦言飾演的角色與自己差異頗大，雖然緊張但演得很過癮。最讓她難忘的一場戲是「撞飛三明治」，她說：「那場戲除了撞倒三明治，還要倒在卜心身上，每次導演一喊cut，我都超想過去幫她擦裙子，覺得很不好意思。」

問及紀卜心，若現實生活中被弄全身三明治，紀卜心直說：「應該會爆氣，因為沒吃到早餐還衣服髒掉。」

此外，為回饋粉絲支持，《夏日最後的祕密》將於10日加碼舉辦台北、台中特別場見面會，今（7）一開賣即秒殺完售，《夏日最後的祕密》全台熱映中。

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