《玻璃鞋》金賢珠將來台做公益 親手準備小禮物寵粉

金賢珠前往非洲探望兒童。（台灣好鄰居提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕經典韓劇《玻璃鞋》主角金賢珠出道近30年，在台有許多粉絲，平時熱心公益圈粉；台灣好鄰居協會今年特別邀請金賢珠於5月25日下午1點30分，在台北Westar舉辦公益見面會，期望發揮自身影響力，讓更多人攜手做公益。

金賢珠擔任好鄰居全球公益大使15年，曾前往非洲、尼泊爾等地探訪，她回想2015年曾帶著物資前往尼泊爾，探視大地震災後的家庭及兒童們，「當我看到生活在那樣艱苦環境中的孩子們，仍然對我露出無比真誠的微笑，讓我想貢獻一己之力去回饋和分享，給了我活下去的力量。」

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金賢珠見面會。（台灣好鄰居提供）

由於見面會採公益方式進行，因此見面會門票特別以捐款方式贈予，只要捐款支持好鄰居「資助兒童計畫」就能獲得見面會入場券，並全數回饋公益。

許久未見台粉的金賢珠更親自準備親手做的小禮物，準備要給台粉驚喜，期待和大家一起展開愛與分享的旅程，更多活動資訊請關注台灣好鄰居官方社群。

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