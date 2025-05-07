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原本想報名世壯運？修杰楷自豪：成績太好可能會轉行

原本想報名世壯運？修杰楷自豪：成績太好可能會轉行修杰楷動念參加壯年運動會，自稱「被演藝圈耽誤的運動員」。（《修TIME》提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕修杰楷開設YouTube頻道《修TIME》，7日播出最新一集是，身為腳踏車愛好者的他，改用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。身為一位運動狂魔，他原先要報名2025雙北世界壯年運動會，卻擔憂自己成績太好可能會轉行，怕是被演藝圈耽誤的運動員，接著談到挑戰游泳，修杰楷又再度擔心「學會後，自己就是樣樣精通」，一番自誇的言論引發製作單位忍不住吐嘈：「為什麼老是在擔心自己變很強？這是多餘的擔心。」默默中槍畫面非常逗趣。

原本想報名世壯運？修杰楷自豪：成績太好可能會轉行修杰楷近日開設YouTube頻道《修TIME》。（《修TIME》提供）

而他這回在影片中挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空，剛開始還悠閒的感受沿途風光的他，向遇到的民眾親切招呼問早，沒想到在第一個陡坡，就邊騎邊哀嚎的使出吃奶的力氣往上爬，與身旁專業車友迅雷不及掩耳的速度，對比騎著YouBike的修杰楷更顯狼狽與疲憊不堪，甚至停下車用牽的慢慢走，修杰楷表示：「我騎車第一次下來用牽的！對我來說是個恥辱！」

過程中遇到許多斜坡，崩潰邊緣的修杰楷頻頻自言自語、自暴自棄，各種嚴峻的條件更讓他懷疑自己怎麼會想出這個企劃，這才領悟到為什麼這集發不到人，賭氣喊話：「這什麼苦行僧企劃！我就自己騎，大家都不要來！」

原本想報名世壯運？修杰楷自豪：成績太好可能會轉行修杰楷多年後造訪貓空，回憶湧上心頭。（《修TIME》提供）

在中繼站稍作休息後，修杰楷看到救命糖，原先信誓旦旦的說自己不需要，但下一秒卻開始挑起口味，有種調皮的反差感。在短暫的享受獨特口味的草仔粿後，接著以跑步完成此行的最後一公里。

自稱跑步和吃飯一樣簡單的修杰楷，起初也輕鬆的邊跑邊探索四周美景，但沒多久後又逐漸暴躁開始想念腳踏車，最終性情大變一路怒衝到終點完成挑戰。

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