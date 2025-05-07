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娛樂 最新消息

16歲白潤音《與惡2》亮點曝 周渝民認「1點」比不上

16歲的白潤音戲裡飾演殺人犯兒子。（記者胡舜翔攝）16歲的白潤音戲裡飾演殺人犯兒子。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「仔仔」周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、謝欣穎、劉子銓、張軒睿與白潤音今出席《我們與惡的距離2》試片記者會，16歲的白潤音戲裡飾演殺人犯兒子，要面對家庭破碎及同儕霸凌，和媽媽謝欣穎、周渝民有許多對手戲，是本劇一大亮點，仔仔誇白潤音表演能力強，能清楚區分上戲、下戲的狀態，「這點他比我強很多，我往往是帶著自己情緒，沒有宣洩的出口。」

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仔仔（圖）誇白潤音表演能力強。（記者胡舜翔攝）仔仔（圖）誇白潤音表演能力強。（記者胡舜翔攝）

仔仔提到自己拍戲時，會特別把心智年齡調整成白潤音相對應的年紀，還會帶巧克力到片場給白潤音，他解釋：「白潤音戲份暗黑又吃重，用力完之後，吃點甜的吧，讓腦裡分泌好一點的細胞。」沒想到白潤音聽到後，佯作驚訝樣貌反虧仔仔：「你不是本來就那樣？我覺得你個性本來就那樣。」讓現場哈哈大笑。

16歲的白潤音戲裡飾演殺人犯兒子。（記者胡舜翔攝）16歲的白潤音戲裡飾演殺人犯兒子。（記者胡舜翔攝）

被問到脫離角色的方法？白潤音指出拍戲的時候都滿開心，「像小群組一樣就在那邊打鬧，講些有的沒有的，就是我的代謝方式。」而他劇中有句台詞更諷刺楊貴媚的角色是「死老Bitch」，白潤音笑說：「看自己罵一些粗話感覺很怪，為什麼我那張臉講出髒話，可是又不是很道地。」還打趣說之後要多練習講髒話。

謝欣穎戲裡飾演白潤音的媽媽。（記者胡舜翔攝）謝欣穎戲裡飾演白潤音的媽媽。（記者胡舜翔攝）

而謝欣穎戲裡飾演白潤音的媽媽，也是加害者家屬，住家遭人撒冥紙，還帶著2個小孩生活，讓她被逼入絕境。戲外的她因男友王柏傑酒駕，負面新聞纏身，問她如何處理負能量？謝欣穎指出拍《與惡2》時長居嘉義4個月，下戲就待在房間，不會脫離角色太遠，因此她跟著角色磨練出鋼鐵意志，「我是刀槍不入的，我不會被別人影響。」

劉子銓劇中飾演縱火案嫌犯。（記者胡舜翔攝）劉子銓劇中飾演縱火案嫌犯。（記者胡舜翔攝）

此外，劇中飾演縱火案嫌犯的劉子銓，在做角色準備時就會讓這個角色跳脫一般人的角度思考，和導演反覆討論思考邏輯，在越來越認識這個角色之後，內化成自己的表演方式，讓他更立體，比如，因為這個角色很沒有安全感，所以幾乎都是用斜眼看人，生氣時嘴巴會顫抖，焦慮時會咬手指和抖腳，對聲音也會特別敏感等等，都是劉子銓內化後的角色描繪。

他提到演出這齣戲時，做什麼都帶著恨意，想法也很黑暗，下戲的方式則是從嘉義搭高鐵回台北看到妹妹「典典寶寶」，他說：「她是我回到劉子銓狀態的鑰匙。」《我們與惡的距離2》將於6月7日起，每週六晚間九點在公共電視、CATCHPLAY 電影台61頻道同步首播，晚間十點於串流影音平台 CATCHPLAY+ （台灣、新加坡、印尼）、公視+、愛奇藝國際版，以及首次加入台劇的國際平台Amazon Prime Video於海外超過240個國家或地區同步上架。

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